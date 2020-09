Santiago Cafiero apuntó contra Mauricio Macri y María Eugenia Vidal por las tomas de terrenos: "No pusieron un ladrillo"

Santiago Cafiero se refirió a las tomas de tierras y viviendas en el sur del país y en la provincia de Buenos Aires y apuntó contra la gestión del ex presidente Mauricio Macri y de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal: "No pusieron un ladrillo".

En conversación con Radio Mitre, el jefe de Gabinete dijo que hay voluntad política para resolver el problema de usurpaciones de viviendas y respondió al reclamo por la supuesta falta de desalojos y acción policial: "Las fuerzas de seguridad no pueden actuar per se, tienen que esperar la orden de la Justicia, eso es el Estado de Derecho".

Además, acusó a los gobiernos de Macri y de Vidal por no haber hecho obras para aquellos que hoy se encuentran sin hogar: "Hay un gobierno que en 4 años no hizo nada respecto al problema habitacional".

Consultado por las responsabilidades de otras gestiones, Cafiero contestó: "El peronismo es el que más hizo cosas por esta gente". "Macri y Vidal tienen una responsabilidad porque durante cuatro años no hicieron nada. Hay una situación que es estructural, es un tema que viene de muchos años. Ahora lo cierto es que tenés gobiernos que se ocupan de este tema y tenés gobiernos, como los de Macri y Vidal, que no pusieron un ladrillo".

Además, remarcó que la toma en Villa Mascardi comenzó en 2017, durante el gobierno de Macri, y mencionó el caso de Rafael Nahuel, el joven asesinado en 2017 en manos de la Prefectura en un desalojo: "La toma del sur viene de hace 3 años, fíjense cómo terminó lo de Rafael Nahuel".

Cuarentena

En la entrevista, el jefe de Gabinete insistió con la posibilidad de dar marcha atrás dado el aumento de casos por coronavirus en todo el país: "Nosotros nos comprometimos con los argentinos, si tenemos que tomar decisiones que no agradan lo vamos a hacer en pos de salvar vidas".

También se refirió a las imágenes de anoche de bares de la Ciudad llenos de gente, sin cumplir con los protocolos de distanciamiento que se establecieron la semana pasada para habilitar la reapertura en el sector gastronómico.

"Creo que todos han llamado la atención, cuando se han tomado medidas y cuando vemos que la reacción ciudadana es otra, esas medidas hay que revisarlas", dijo y señaló que la fiscalización está a cargo del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Por último criticó la actitud de Macri, quien volvió esta semana al país tras pasar un mes en Europa por sus compromisos con la Fundación FIFA: "Hay un ex presidente que viaja por el mundo, juega al fútbol, tiene privilegios, y hay un Presidente que se está cargando la restructuración de la deuda, el manejo de la pandemia y la crisis heredada de cuatro años de macrismo".