Santángelo: “Va a ser muy difícil convencer a los argentinos de ahorrar en pesos”

El economista Rodolfo Santangelo sostuvo que “va a ser muy difícil convencer a los argentinos de ahorrar en pesos en un país sin un plan de estabilización”, al hacer referencia a los recientes dichos del presidente Alberto Fernández que pidió terminar con el ahorro en divisas estadounidenses.

“Va a ser muy difícil convencer a los argentinos de ahorrar en pesos en una economía que no solo trae inflación desde hace mucho tiempo, que la sigue teniendo, que no tiene un plan de estabilización y que tiene una inflación muy volátil. Los argentinos seguimos teniendo al peso como moneda transaccional y eso no hay que perderlo. Como moneda de ahorro pareciera muy difícil resucitarlo”, consideró el economista esta mañana en diálogo con radio Mitre.

No obstante consideró que las recientes medidas sobre el dólar “eran necesarias para esta situación de emergencia” y que de hecho “fue un error de la administración anterior la liberación total del sistema cambiario”.

Alberto negó congelamiento jubilatorio y anunció para marzo un "aumento para todos" El principal problema de la Argentina es, según Alberto Fernández, la falta de dólares. Por eso gran parte de sus argumentos para defender la reciente sancionada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, un paquete que llegó con cambios en las retenciones y un nuevo impuesto al uso de tarjetas en el exterior, giran en torno a la moneda norteamericana.

Dicho esto, Santangelo indicó que “están faltando mecanismos para repatriar los dólares que están en la caja de seguridad, en el colchón, en el exterior. En stocks los argentinos tenemos dólares y hay que convencerlos de que los traigan al sistema”.

“Están fuera de sistema hoy los retiros de depósitos en dólares, no hay mercado de capitales. Por lo que en los flujos, o sea en las nuevas operaciones a estar restricciones las veo como necesarias”, señaló.

Al ser consultado por los distintos tipos de cambios que aplican a las diferentes transacciones y por cuál se va a terminar regulando la economía real, Santangelo explicó: “Los precios del turismo local se van a regir por lo que es la competencia. El sector agrícola va a recibir el tipo de cambio en esto de retenciones. Lo más relevante a futuro es que el tipo de cambio oficial, el que vale 60, no se atrase demasiado en los próximos seis meses”.

“Que el Gobierno, el Banco Central, no use el sobrante de dólares para acumular reservas, para atrasar exageradamente el tipo de cambio”, destacó.

Según el economista, “vamos a tener una situación fiscal parecida a la anterior. El nivel de actividad va a venir determinado primero por lo que pase con la política monetaria. Va a haber una política monetaria expansiva, va a haber más plata en la calle, menores tasas de interés. Eso puede dar una recuperación transitoria del consumo”.

“Si al aumento de precios se lo intenta frenar con el uso del tipo de cambio oficial te comprás un problema a futuro. Para recomponer el proceso de inversiones en el sector de energía y de transporte vamos a necesitar aumento de tarifas”, agregó.