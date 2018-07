Santangelo: “El dólar a $ 30 no es un techo”

El economista Rodolfo Santangelo sostuvo que “en una economía como en Argentina donde la inflacion anual se aproxima a 30% anual, $ 30 no puede ser un techo nominal para el valor del dolar ”.

“El tipo de cambio todavía está buscando un equilibrio. Esta semana no se qué va a pasar, el Gobierno está con tácticas de canjes y de maniobras financieras, que en el medio de la ‘bataola’ pueden ser útiles pero que obviamente no son las soluciones de fondo”, opinó esta mañana Santagelo en diálogo con radio la Red.

“Tenemos un problema de mercado cambiario hasta que por lo menos no sepamos cual es el valor de equilibrio, sabiendo que en este momento los equilibrio no existen, o existen después de mucha prueba y error”, agregó el economista.

En ese sentido, al ser consultado por el techo del valor del dólar, Santangelo opinó que “a $ 30, no es un techo”, y explicó que “en una economía como la Argentina donde la inflación es aproximadamente 30% anual, obviamente $ 30 no puede ser un techo nominal, porque si lo tuviéramos en ese valor a tres meses volvería a valer lo que ya perdió 6 o 7% en términos reales”.

Con respecto al piso del dólar dijo que dependerá si el Banco Central hace una intervención mayor o no. “Aunque no soy amigo del cortoplacismo debo reconocer que en medio de la situación actual un poco de táctica y de cortoplacismo no me parece mal”.

“El dolar es el termómetro no la fiebre, estamos tirando perdigones para tratar de dar en el blanco”, indicó el economista.

Con respecto a las señales que está tratando de dar el Gobierno a través de medidas técnicas, Santangelo insistió “que son artilugios de corto plazo para ver si está un poquitito mejor. Van ganando tiempo, no estoy diciendo que no haya que hacerlo sino que esto es seguir ganando tiempo a ver que da. Mientras tanto el tipo de cambio va buscando su nuevo valor. Todavía no sabemos bien cual va a ser el impacto en precios porque La inflación y el dólar se retroalimentan”.