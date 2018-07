Santángelo: “El FMI está pidiendo cinturones de seguridad”

El economista Rodolfo Santángelo sostuvo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “está pidiendo cinturones de seguridad” para que esté garantizado el cumplimiento del programa con el que se comprometió llevar a cabo la Argentina.

“El FMI, que es quien pone la plata, quiere tener seguridad de que el programa se puede cumplir. Eso requiere compromiso político, pero también que los números sumen", planteó esta mañana en diálogo con radio Mitre.

“El programa tiene dos o tres condicionalidades, la más importante es que hay que rebalancear los números fiscales, que es donde está el corazón del problema argentino. Y para eso, quiere más seguridades”, insistió el economista.

"El Fondo está pidiendo cinturones de seguridad, o está pidiendo tener una banco de suplentes", remarcó, en ese sentido, Santángelo.

Según detalló, “lo primero que va a ser falta es cumplir con ese acuerdo, porque cuando se firme el partido recién comienza. Después habrá que cumplir el compromiso de que cuando venga el reclamo de los sindicatos, los movimientos sociales, los gobernadores y todos los que se vayan a ver afectados, va a tener que decir no, no y no. Porque Argentina está intentando hacer en un año y medio lo que no se hizo en los últimos dos, en los últimos tres o 10 años”.

“Los objetivos los pone el Fondo, pero los medios el Gobierno”, indicó.

Por otro lado, Santángelo opinó sobre la posibilidad de que el Banco Central (BCRA) baje la tasa: “Obviamente hay que empezar a bajar, el tema es a cuánto”.

“La clave va a ser cómo bajar la tasa de interes sin que se te escape el tipo de cambio, sin que se te escape la inflación”, advirtió.

Respecto a si debería preocupar la situación con lasLebac y las letes, dijo: “En el fondo todo es deuda pública, del Banco Central, del Tesoro, en pesos, en dolares. Hay que tener cuidados con todos experimentos genéticos de ingeniería financiera. Son intentos de encontrar atajos a la enfermedad”.