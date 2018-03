Santa Cruz: docentes ocupan un Ministerio y Alicia Kirchner pide ayuda a Macri

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, pidió hoy ‘ayuda‘ a la Nación para pagar los sueldos de los docentes, mientras maestros santacruceños cumplieron la cuarta jornada de un paro de 120 horas en reclamo de mejoras salariales y ocuparon la sede del ministerio de Economía provincial.



La mandatario habló con la prensa en la ciudad de El Calafate, donde solicitó a la administración de Mauricio Macri ‘ayuda con el sueldo de los docentes‘.



Si la ayuda no llega ‘no vamos a poder responder a la demanda de los docentes‘, sostuvo, y agregó: ‘A mí me preocupa hoy que los chicos estén en las aulas‘.



En tanto, los maestros nucleados en Adosac tomaron hoy la sede del ministerio de Economía y Finanzas provincial, en esta ciudad, para exigir el pago de los salarios adeudados de febrero.



La administración provincial adeuda los aumentos otorgados durante 2016, cifra que implica casi el 30 por ciento del salario docente.



Los maestros volvieron a rechazar hoy la propuesta salarial del 3 por ciento de incremento salarial, ratificada ayer por las autoridades del Consejo Provincial de Educación.



Kirchner pidió hoy a los gremios Adosac y Amet seguir ‘negociando con los chicos en las aulas porque el eje del sistema educativo son los estudiantes‘.



Los gremios, que hoy realizaron asambleas por localidad, demandan un salario inicial de 20.500 pesos, hoy en 16.500 pesos.



‘¿Ustedes creen que si yo tuviera este dinero no lo trasladaría a todos los empleados que merecen tenerlo? Porque la realidad económica y social ha cambiado y necesitan más ingreso‘, dijo a la prensa la gobernadora.



Kirchner afirmó que la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ‘tiene información equivocada‘, al desestimar sus afirmaciones en cuanto a que el presidente Mauricio Macri había transferido fondos a todas las provincias para afrontar un 18 por ciento de aumento.



‘Le pediría a la gobernadora Vidal que no se distraiga con nuestra provincia. Todas tenemos enormes responsabilidades‘, sostuvo.



Kirchner detalló que el gobierno nacional ‘aporta 1.210 pesos por cada cargo docente‘ a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente, además de ‘los 600 millones que reporta la masa salarial docente‘.

FUENTE: Agencias Buenos Aires