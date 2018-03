Sandra Heredia: "El hermano de Triaca cobró $500.000 por una fiesta del Somu"

Sandra Heredia, la exempleada insultada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo esta noche que el hermano del titular de la cartera laboral cobró medio millón de pesos por organizar una celebración del "Día del Niño" en una sede del intervenido SOMU, el sindicato marítimo cuyo secretario general, Omar “Caballo” Suárez, terminó preso por extorsión a empresas navieras y manejo irregular de fondos en ese gremio.

En una entrevista televisiva en C5N, Heredia también denunció, entre otras cosas, el desvío de más de 100 cajas navideñas que eran para los afiliados del gremio hacia la quinta de la familia del funcionario.



El escándalo que afecta al ministro de Trabajo, que parecía cerrado, estalló en pleno verano cuando el portal de noticias Opi Santa Cruz difundió un audio de watsapp en el que el titular de la cartera laboral insultaba a la casera de la casa familiar, quien no había llegado a tiempo a una cita con el funcionario. “¡Sandra no vengas, eh! No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!”, dice el audio.

Luego, por las denuncias de Heredia, trascendieron otros detalles que complicaron la situación del ministro, quien pidió disculpas por su “exabrupto”, que justificó por una situación estresante: la ausencia de la empleada en la hora pactada le impedía al funcionario bajar del auto porque no contaba con su silla de ruedas, que Heredia debía alcanzarle al llegar. Heredia dijo que había estado en negro desde 2012, para lo cual aportó fotos, videos e intercambios con la familia del ministro que datan de esa época y señaló que Triaca le había conseguido un empleo en el intervenido Somu, cuyo secretario general, Omar “Caballo” Suárez, se encuentra preso.

Más allá de los insultos, fueron estos dos elementos los que llevaron a sectores de la oposición a denunciar al funcionario y hasta pedir su renuncia. Lo hicieron el FPV y también la CGT, que ya venía tomando distancia del Gobierno y del ministro luego de la aprobación de la reforma previsional. También se abrió una investigación en la Oficina Anticorrupción.

La crisis con el ministro llegó a tal punto que el Gobierno debió admitir que el comportamiento de Triaca había sido un error, aún cuando lo ratificó en el cargo. Sin embargo, el funcionario decidió adelantar sus vacaciones para salir del ojo de la tormenta y luego admitió que había ofrecido su renuncia al Presidente.

"Si vos los insultás a ellos te echan, pero ellos te pueden insultar y echarte y no pasa nada”, dijo la exempleada, quien primero logró un acuerdo con la familia del funcionario, pero que luego abrió otra demanda.

Heredia se explayó largamente en la señal de cable. En algún momento hasta se quebró. Fue cuando recordó la muerte su madre, hace cuatro días, en el contexto de la entrevista donde reflexionó sobre el insulto que recibió del ministro, que aludía metafóricamente a ella: “La concha de tu madre”.

En cuanto al insulto que recibió por parte del funcionario Sandra le exigió al ministro que le pida perdón: "Triaca me manda a la concha de mi madre y mi madre se murió hace cuatro días".

“Me llegaban contratos de ñoquis en el SOMU”, aseguró Heredia, quien reveló que las cajas navideñas del sindicato “terminaban en la casa” de la familia del ministro.