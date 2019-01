Sandleris y el dólar: "No queremos inyectar muchos pesos muy rápido"

La economía habría caído un 2% en 2018, según indicó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en conferencia de prensa en el Foro de Davos. Junto al presidente del BCRA, Guido Sandleris, se negaron a dar pronósticos de inflación para este año.

“La inflacion de un dígito no se puede lograr en un año”, dijo el titular del Banco Central, quien no descartó que el comité de política monetaria a fin de mes revise el monto de compra de divisas para evitar que el dólar caiga por debajo de la zona de intervención.

“El comité está siendo muy prudente”, dijo Sandleris. “No queremos inyectar muchos pesos muy rápido”, describió, como parte del proceso de reconstrucción de confianza del BCRA.

Hoy la entidad monetaria puede comprar hasta u$s 50 millones diarios para que el tipo de cambio vuelva a la zona de no intervención. Y el BCRA ha tenido que intervenir varias veces en las últimas dos semanas. “Vemos que el apetito por el peso está volviendo”, dijo Sandleris.

Mirá también Ya rigen retenciones a la exportación de servicios: recaudación vs. negocio La AFIP publicó hoy dos resoluciones que ponen en marcha el sistema que durará por dos años, mientras empresas analizan desde aumento de precios hasta mudanzas fuera del país. Esperan recaudar $ 32.000 millones.

“Es una decisión del comité de política monetaria establecer un monto que el BCRA está dispuesto a comprar todos los días. Por ahora, son u$s 50 millones diarios y es prudente. No queremos inyectar muchos pesos y muy rápido. A fin de mes el Copom va a analizar si incrementar el monto o no”, dijo Sandleris.

Sandleris no quiso adelantar si se reverá el monto. “Es una decisión del comité de política monetaria”, insistió, pero no lo descartó.

“El principio que usamos se resume en ser muy cautelosos. El BCRA está reconstruyendo su confianza. Y por eso está siendo muy prudente en poner pesos en la economía”, agregó.

Sandleris recordó que el nuevo programa monetario, que fija el crecimiento nulo de la base monetaria, lleva poco más de tres meses y se sobrecumplieron los objetivos.

“El BCRA no da pronósticos de cuánto estará la inflación cada año, sino que la inflación será menor cada año”, dijo Sandleris.

Reconoció que la inflación de 47,6% en 2018 “fue muy alta”.

“Entendemos muy bien que bajar la inflación a un dígito no se puede lograr en un año sino que toma tiempo, pero vamos a conseguirlo. Estamos dando pasos sólidos en esa dirección”, dijo Sandleris.

Crecimiento del PBI

“Los números del cuarto trimestre no fueron publicados, pero Argentina tuvo una contracción del PBI en 2018 que entendemos en un 2%, pero no tenemos los números exactos”, dijo Dujovne, y recordó que en el Presupuesto se proyectó una contracción de 0,5% para este año.

“Se debe especialmente al arrastre de 2018, porque la contracción estuvo en el segundo semestre de 2018”, explicó.

En tanto, recordó que “para Argentina es relevante lo que pasa en Brasil”, su principal socio comercial. “Es esperable que crezca un 2% y eso es una novedad después de varios años de recesión”.