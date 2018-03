Sala acusó a Morales de ser responsable de su detención

La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, aseguró ayer que está "secuestrada por el Poder Judicial de Jujuy, que responde a las órdenes del gobernador de la provincia, Gerardo Morales".

"Hoy me toca estar privada ilegalmente de mi libertad, estoy secuestrada por el Poder Judicial de Jujuy que responde a las órdenes de Gerardo Morales", sostuvo la dirigente kirchnerista.

A través de una carta enviada al diario Tiempo Argentino, la diputada del Parlasur consideró que el poder político y judicial le quieren hacer "pagar" el "apoyo a los organismos de derechos humanos". "Quieren hacerme pagar mi apoyo a los organismos para que el principal responsable civil de la dictadura en Jujuy no quede impune. Me quieren hacer pagar por haber generado conciencia para que los que no tenían un proyecto de futuro hayan podido levantar la cabeza", resaltó, en alusión al empresario Carlos Blaquier, a quien se lo acusa de estar involucrado en la desaparición de obreros del Ingenio Ledesma.

La ex diputada provincial se encuentra detenida en el Penal de Alto Comedero desde el 20 de enero por la presunta comisión de los delitos de "instigación a cometer delitos y tumultos". Además es acusada por asociación ilícita y malversación de fondos.