Sáenz insistió en que “está claro que la muerte de Nisman fue un homicidio”

El fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, insistió hoy en que “está claro” que el deceso de su colega federal Alberto Nisman “fue un homicidio” y advirtió que “se puede abrir algunas puntas sobre a quién le interesaba o convenía la muerte” del magistrado que investiga el atentado a la AMIA.

Sin embargo, Sáenz reconoció que no sabe si “se va a llegar a descubrir algún día quiénes fueron los autores materiales” de lo que él considera un homicidio. El fiscal, quien la semana pasada adhirió a la hipótesis de la querella al dictaminar que Nisman no se suicidó por lo que la causa pasó a la Justicia federal, cuestionó que “no podemos estar discutiendo 13 meses si algo es un suicidio porque, evidentemente, esto no lo es”.

Cuestionado sobre si es un beneficio para la investigación su pase al fuero federal, dijo que no sabe si ahora la causa “va a avanzar más rápido” que cuando estaba en manos de la jueza porteña Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein.

Más allá de las acusaciones del espía “Antonio Jaime Stiuso sobre la actuación Fein, Sáenz consideró que a Nisman lo mataron en relación a su función” y aclaró que por eso respalda el cambio de fuero.

Sin embargo, insistió en que “es una contradicción” que el traspaso de la causa a la Justicia federal dependa de la apelación del técnico informático Diego Lagormasino ya que sobre él “no hay ninguna imputación de que haya sido parte del homicidio, solo está imputado por la entrega del arma”.

Ante la pregunta sobre si no es una “contradicción” que Palmaghini avance judicialmente contra Fein por no haber incorporado la opinión sin pruebas de Stiuso sobre que la muerte de Nisman fue un crimen relacionado con el trabajo, manifestó que “en esta causa hay muchas personas que depusieron sobre sus impresiones”.

