Sacristán, CIO de BID: "Lanzamos fondo private equity con lentes de género"

Gema Sacristán patea el tablero de la tarde anunciando cuando le toca el turno de hablar: "Voy a hablar en castellano porque es mi idioma y estamos en Argentina". El auditorio, que desde la mañana escucha a panelistas -incluidas las argentinas-, hablar en inglés, la aplaude.

La Chief Investment Officer (CIO) de BID Invest, el área orientado al sector privado del organismo, formó parte del panel de inclusión financiera del W20, que se desarrollo en el Centro Cultural Kirchner, y luego anunció, en alianza con OPIC, el primer fondo con 'lentes de género' de América Latina, por un monto de u$s 200 millones. El Cronista dialogó con ella para consultarle detalles sobre el anuncio realizado en el marco de la cumbre.

- ¿De qué se trata el fondo anunciado hoy?

- Hemos anunciado hoy, en alianza estratégica entre BID Invest y OPIC, el primer fondo de inversión con lentes de género. ¿Qué se considera la estrategia de inversión con lentes de género? Son estrategias de inversión que buscan generar no solo retorno financiero sino también avanzar en todo lo que tiene que ver con equidad. Decimos que el sector financiero se pone las lentas para ver algunas oportunidades que normalmente no tenía en el radar y que tienen que ver con financiar a mujeres o utilizar las finanzas para promover la igualdad.

Mirá también La Iglesia ya evalúa alternativas para cuando deje de recibir ayuda del Estado La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina se reunió con los ecónomos de 49 diócesis argentinas para comenzar a discutir qué pasará con las finanzas de la Iglesia.

- ¿Cómo se promueve la igualdad desde el financiamiento?

- Hay distintas maneras. Por un lado financiar empresas que sean propiedad de mujeres, lideradas por mujeres o que empleen a mujeres; y por otro, aquellas que han desarrollado estrategias de productos y servicios para servir a las mujeres. Esto está bastante desarrollado en Europa y en Estados Unidos pero no tanto en América latina y el Caribe. Tradicionalmente a las mujeres se las ha asociado a las microfinanzas, pero esto está enfocado en mercado de capitales, ITF y fondos de inversión. Este es un fondo de private equity. En mercado de capitales hemos empezado a ver cada vez más bonos de género.

- ¿De qué se tratan los bonos de género?

- Hay cada vez más interés, por ejemplo en Japón, de hacer inversiones socialmente responsables (socially responsible investment). Utilizan las finanzas para crear no solo un valor financiero sino también mover ciertas agendas sociales o medioambientales. Y dentro de la agenda social, obviamente cada vez hay mayor interés en los temas de género. Es muy interesante porque la demanda viene de gente que tiene una conciencia y quiere que su dinero se utilice para algo. Esto especialmente va a venir de las propias mujeres, porque cada vez manejan más dinero y quieren que su dinero tenga este impulso. Otro sector importante son los millennials. Nosotros creemos que todos estas inversiones van a venir impulsados con una demanda cada vez mayor de la sociedad, que quiere saber a dónde va su dinero y qué se financia.

- ¿Qué tiene que hacer una empresa que quiera solicitar el financiamiento de este nuevo fondo?

- Ahora estamos haciendo una búsqueda para un gestor de fondos, que probablemente sea latinoamericano, y que va a ser la empresa que nos va a ayudar a identificar a esos clientes. Una vez que esté definido, subiremos las especificaciones. Además tenemos las oficinas, que estarán recibiendo las solicitudes. El plazo para todo, entre found manager y que esté operativo, es la primera mitad del año que viene.

- ¿Cuáles son los objetivos?

- A cuanta más mujeres lleguemos, mejor. Pero queremos que sea un gesto de demostración, este sea el primer fondo y que haya otra gente que se anime a hacer lo mismo. Este es un fondo regional, pero nos gustaría hacer más fondos a nivel país o subregiones. También queremos que el mercado empiece a ver una oportunidad de negocio en financiar a empresas lideradas por mujeres, propiedad de mujeres o aquellas que vean una oportunidad de negocio en atender a las mujeres. Hay dos grandes estrategias: la mujer como empleada y cómo hacer para que acceda cada vez más a puestos de liderazgo, y luego la mujer como consumidora, porque ellas toman el 80% de las decisiones de compra. En los productos financieros es lo mismo: son u$s 100.000 millones solamente financiando ese 70% de mujeres empresarias que no están financieramente atendidas solo en las pymes. Los bancos no están viendo esa oportunidad.

- ¿Esto por qué que sucede?

- Las mujeres empiezan con microcréditos y cuando quieren crecer, es cuando se encuentran que es mucho más difícil. Las mujeres suelen tener más aversión al riesgo, financieramente han sido menos formadas y son menos valientes. Entonces, el banco tiene que dar formación y a meterlas en networking para darles confianza y que puedan empezar a tomar crédito. Un banco que quiere llegar a las mujeres tiene que darles financiación, es cómo te ayudo a que crezca tu empresa. Sin duda alguna formación y formación financiera es vital. Porque además hay mucha economía informal en América latina.

- ¿Cómo se trabaja en inclusión financiera si gran parte de la economía es informal o no está registrada?

Cuando se está en la economía informal no se crea un historial de crédito. No tienes los documentos que muestren que eres un buen sujeto de crédito, que eres alguien en el que el banco puede confiar porque estás generando dinero para pagar y además tienes la intención de pagar. Entonces hay distintos tipos de modelos: desde test psicológicos hasta empezar a las pequeñas empresas informales un poco de historial de qué compran, a cuánto lo venden, cuánto ganan, para empezar a mostrar que aunque no estén formalizadas sí tienen una gestión, porque sino es imposible meterte en el sector. Y te quedas siempre en la subsistencia. Entonces para eso se está utilizando la tecnología, para que con fotos y códigos de barras se pueda llevar una contabilidad aunque sea manual. El reto de la inclusión financiera viene por ahí: que esas empresas o mujeres vean que les sale mucho más rentable estar formalizadas a que no, sobre todo si lo quieren llevar a escala y quieren salirse de la economía de subsistencia.

- ¿La disputa que las mujeres están protagonizando de las agendas política y social de América latina se está viendo también en el ámbito empresarial?

En general vemos el tema género muy metido en la agenda social y económica. En la agenda empresarial, creo que poco a poco empieza a haber más evidencia de que tener más mujeres en las empresas sin duda contribuye a mejorar el PBI de los países, y que las empresas sean más competitivas, ganen más dinero y sobrevivan mejor. El mundo empresarial empieza a darse cuenta de que dejar excluido al 50% de la población no es inteligente y empiezan a ver cómo incluirlas. Y esa inclusión viene por el lado de las mujeres como empleadas y con mujeres en los directorios, pero para llegar ahí hay que hacer una masa de gente. Hay que formarlas, tiene que haber personas que quieran tomar ese reto, que estén preparadas, no solo financiera o técnicamente sino emocionalmente para enfrentar la toma de decisiones importantes. Y otras empresas sobre todo de consumo se están dando cuenta de que tener una estrategia personalizada para mujeres les da beneficios y no significa crear productos diferentes. Nosotros por ejemplo cuando hablamos con bancos no queremos que creen hipotecas o tarjetas de crédito rosas, simplemente que revean sus canales y cuál es la propuesta de valor.

Las mujeres son el 50% de la población, son inteligentes y tienen decisión de compra. Entonces hay que tratarlas como gente que sabe lo que quiere y que no esperan productos diferenciados sino canales diferenciados para engage.

- ¿Diría que esto se puede lograr escuchando a más mujeres y sumándolas en sus equipos de trabajo?

- Lo que está demostrado es que grupos más diversos toman mejores decisiones que influyen en la productividad y en empresas que se posicionan mejor, compiten mejor y al competir mejor tienes mucho más porcentaje de supervivencia y sobre todo de ganancia. Yo creo que el mundo al día de hoy pasan tantas cosas tan rápido que tener la visión de distinta gente en distinta gente es vital, porque sino te quedas sesgado a un tipo de pensamiento.