Sacan aranceles para importar computadoras, pero igual serán más caras que en Chile

El Gobierno oficializó la rebaja de los aranceles para importar computadoras, tablets y notebooks, por lo que se espera una rebaja de precios de 20% a partir del 1 de abril, cuando comience a regir la medida. Sin embargo, fuentes del mercado aseguraron que aún así, los productos informáticos seguirán siendo más caros en la Argentina que en Chile.



El decreto 117, publicado ayer en el Boletín Oficial, establece la reducción de aranceles de importación a 72 posiciones arancelarias, entre las que figuran los ítems mencionados.





A su vez, las autoridades avanzaron con la quita de los aranceles de importación de algunas piezas para la fabricación de computadoras –que de 12% promedio bajaron a 0%–; monitores y otros productos que no se fabrican en el país, como impresoras, scanners, mesas digitalizadoras y lectores de código de barras, entre otros. En estos casos, la medida rige a partir de hoy, mientras que la rebaja del 35% al 0% para PCs, notebooks, tablets y all in one aplicará desde el 31 de marzo, establece la norma.



De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Producción, la medida apunta "a reducir el precio de los equipos informáticos en el mercado nacional", que es "de los más caros de la región". Hoy una computadora que en el país cuesta $ 17.000, en Chile vale $ 10.000 y en Brasil, $ 18.000.





Relevamientos oficiales detectaron bajas promedio del 27% desde noviembre, cuando se hizo el anuncio. Ahora, esperan hasta 20% adicional.



El gerente de la Cámara de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca), Carlos Scimone, afirmó a El Cronista que "la medida provocará bajas de precios", pero aún así, "estarán 20% por encima de Chile", aunque 20% abajo de Brasil.



"Con la carga impositiva que tenemos y la logística de distribución, habrá una diferencia, pero no será tan grande como para que la gente cruce la frontera", aseguró el empresario



El representante para América Latina de la fabricante de motherboard ASrock, Hernán Chapitel, coincidió en que la rebaja de precios alcanzará el 20% en las computadoras y del 5% a 6% en el caso de los insumos, pero remarcó que "si la Argentina quiere tener los precios de Chile, recién dio su primer paso, ya que todavía hay una carga tributaria demasiado fuerte sobre los equipos, aunque sean importados".



Scimone se mostró sorprendido porque el decreto incluyó posiciones arancelarias de las cuales no se había hablado, pero al mismo tiempo consideró pertinente rebajar a 0% el arancel de importación de productos que no se fabrican en el país, como las impresoras o las mesas digitalizadoras.



"Incluyeron monitores, cuyo arancel bajará del 16% al 0%, y que se fabrican en San Luis y Tierra del Fuego. La medida los va a afectar", sostuvo Scimone, quien reiteró que con esta medida los fabricantes nacionales no podrán competir.



El Gobierno quitó el impuesto para importar piezas, pero como también eliminó el arancel de 35% a los productos terminados, quedan fuera de mercado. Lo que seguramente suceda es que las empresas fabricantes se convertirán en importadores de productos chinos para mantener la marca, sospechan en el mercado (ver pág. 5).



Quedarán algunas dedicadas a abastecer al Estado de computadoras por el plan Conectar Igualdad, que para este año prevé comprar 450.000 unidades.



El caso de Banghó fue paradigmático de la crisis que disparó la medida en el sector.



En este caso, los trabajadores despedidos podrían ser incorporados por otras compañías –Visuar Samsung, por ejemplo– en el marco del Plan de Transformación Productiva. Pero los despidos son muchos más que los 180 de la empresa PC-Arts, dueña de la marca Banghó.



Datos de Camoca indican que al 31 de enero, la industria registraba más de 3000 puestos de trabajo perdidos, de los cuales una gran parte corresponde a empleados de "pymes artesanas de la computación", como las suele denominar Scimone.



Desde el Gobierno, justifican la medida al plantear que "las familias, las pymes y los emprendedores necesitan computadoras para estudiar, crecer y desarrollarse" y que "el Estado tiene que estar presente para garantizar el acceso a la tecnología y crear más empleo", planteó el ministro de Producción, Francisco Cabrera.



El presidente de la Cámara de Importadores (CIRA), Rubén García, aplaudió la medida, pero pidió que "sea acompañada por la eliminación de las licencias no automáticas (LNA) que tienen estos productos" y que muchas veces generan demoras en el ingreso al país.