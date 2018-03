Sabbatella volvió a la Afsca, pero se tuvo que ir tras otro fallo judicial

El desplazado director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, consiguió hoy ingresar y retomar sus funciones en el organismo pero apenas por cuatro horas, hasta que la Cámara en lo Civil y Comercial suspendió el fallo judicial que lo había devuelto al frente de esa oficina.

Tras varios intentos fallidos por regresar a sus actividades, luego de que dos jueces suspendieran el lunes los decretos del presidente Mauricio Macri que lo habían apartado del cargo, Sabbatella consiguió entrar al edificio ubicado en Suipacha 765 y allí permaneció por cuatro horas, hasta que fue notificado del revés judicial.

El pasado lunes, el ex funcionario recibió dos fallos judiciales a su favor, que frenaron los decretos de Macri con los cuales disolvió la Afsca en un nuevo ente y modificó los aspectos clave de la Ley de Medios, por lo que se había retrotraído la situación a la fecha anterior a los DNU.

En los días previos, Sabbatella había intentado ingresar al edificio sin éxito: lo encontró custodiado por efectivos de Policía Federal y cerrado con cadenas.

Este viernes, ya sin un operativo policial en la puerta, el líder de Nuevo Encuentro entró a la Afsca y debió romper un candado para acceder a su oficina, donde colocó un cuadro de él junto a la expresidenta Cristina Kirchner, según relató en su cuenta de Twitter la dirigente Gabriela Cerrutti.

Allí permaneció durante cuatro horas, hasta que la Cámara en lo Civil y Comercial revirtió los fallos de los magistrados federales Iván Garbarino y Martina Forns, de la Ciudad de Buenos Aires y San Martín, respectivamente, quienes habían dejado interinamente sin efecto los decretos de Macri.

“Seguramente nos dejaron entrar al edificio porque ya sabían que hoy iba a salir el fallo de la Cámara”, evaluó un allegado a Sabbatella en declaraciones a NA.

En la otra vereda, el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Miguel de Godoy, le reclamó a Sabbatella que deje “gobernar” a la gestión de Macri y que evite hacer presentaciones judiciales contra las medidas que toma.

“A veces me causa gracia. Me acuerdo que él decía que la judicialización no los dejaba gobernar. Yo a veces lo veo llegar a la Afsca y le pondría ese audio en la puerta. Y le diría: ¿Por qué no nos dejás gobernar y dejás de judicializarnos?”.