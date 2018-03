Sabbatella visitó a Bullrich y logró el repudio de Macri al ataque a sus militantes

El presidente Mauricio Macri repudió ayer el ataque que sufrieron militantes kirchneristas del partido Nuevo Encuentro, mientras inauguraban un local en el barrio porteño de Villa Crespo, y que dejó como saldo dos personas heridas de bala, según informó en un comunicado de Presidencia de la Nación. La declaración se hizo luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibiera en la sede del su ministerio al titular de esa fuerza, el kirchnerista Martín Sabbatella, quien le transmitió "su preocupación", le reclamó que el ataque se "esclarezca lo antes posible" y pidió que el presidente Macri "condene" el episodio.

Bullrich le expresó que no se puede "aceptar que exista violencia política en el país" y remarcó que "el compromiso de este gobierno nacional es la paz y unir a los argentinos", a la vez que prometió trabajar "fuertemente para que se esclarezcan los acontecimientos y se identifiquen a los agresores". Luego visitó a Macri en la Casa Rosada para transmitirle la información y de ahí salió el comunicado de Presidencia. Según indica el texto, "el Presidente Macri repudió el ataque a militantes de Nuevo Encuentro", y sin precisar declaraciones del primer mandatario, detalló que "la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió hoy con el titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, y tras ello se dirigió a la Casa Rosada para informar al Jefe de Estado detalles de lo sucedido el fin de semana". "Bullrich contó que el sábado, cerca de la medianoche, cerca de 400 militantes de esa fuerza celebraban la inauguración de un local partidario cuando fueron atacados a balazos por una persona que no pudo ser identificada", agregó el comunicado oficial

Sabbatella había hecho declaraciones a la prensa solicitando la declaración de Macri. "La ministra ha respondido que va a hacer el mayor de los esfuerzos (para dar con el responsable) y comparte que fue una barbaridad", destacó el ex funcionario nacional tras la audiencia, a la que concurrió acompañado por Carlos Tomada y Gabriela Cerrutti.

Además. pidió que Macri "condene" el incidente y advirtió que existe un "contexto político" generado por "altas esferas del gobierno" por el "que este señor o señora (responsable del ataque) se siente habilitado" para disparar contra militantes.

"Dada la gravedad del tema, sería importante que el propio Presidente repudie enérgicamente este acto de violencia política que lesiona la democracia y que puso en riesgo la vida de ciudadanos y militantes políticos".