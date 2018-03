Ruta del dinero K: el gobernador Morales denunció a Fellner

La llamada "Ruta del Dinero K" llegó a Jujuy, donde permanece detenida Milagro Sala. El gobernador Gerardo Morales (UCR) aseguró ayer que su antecesor, el justicialista Eduardo Fellner, sabía desde hacía "cuatro años" de las supuestas valijas con dinero proveniente de obras que la Tupac Amaru le enviaba al Gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner.

"Hace cuatro años, en oportunidad en que me reúno con el (entonces) gobernador Fellner, él mismo me dijo que había gente de Buenos Aires que retiraba valijas. Había funcionarios del propio gobierno de Fellner que también retiraban valijas, por lo que aparece en la causa", enfatizó Morales. La diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, pronosticó ayer que el ex mandatario, actual presidente del PJ nacional hasta las próximas internas, será llamado a indagatoria. "Milagro Sala lo extorsionaba. Pero, como nunca lo denunció, va a terminar preso", vaticinó la chaqueña.

En declaraciones radiales, Morales también se refirió a la denuncia que hizo la diputada jujeña Mabel Balconte, quien aseguró que el hijo de la ex Presidenta y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, "recibía valijas de dinero" proveniente de obras en la Quinta de Olivos. El gobernador sostuvo que se trata de "un sistema que ha estado al amparo de la protección del gobierno nacional y provincial, que le han garantizado tanta impunidad" a la Tupac Amaru de Sala.

Por su parte, el diputado y secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, involucrado también en la denuncia de la diputada jujeña, replicó ayer: "Es un delirio. Falso de toda falsedad". "Tengo entendido que la gente de Morales tiene amenazada a la familia de la diputada", apuntó Larroque contra el gobernador jujeño sobre las razones de la ex dirigente de Tupac Amaru. "La cuestión de fondo tiene que ver con la incapacidad de Morales y de Macri para gobernar. La gente no come con las causas judiciales", sostuvo.

Otro que defendió al ex hijo presidencial fue el diputado bonaerense José Ottavis. "Se meten con Máximo (Kirchner) porque es el mejor de nosotros. Es mejor que Néstor y Cristina juntos, por eso lo quieren embarrar", afirmó el también dirigente camporista en Twitter. "El fiscal Miranda (que instruye en la causa) es un empleado del Gerardo Morales", agregó.