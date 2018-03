Ruta del dinero K: citan a declarar a Echegaray y le prohiben salir del país

La causa que investiga la denominada ruta del dinero K tuvo novedades importantes ayer, luego de que el juez Sebastián Casanello tomara una serie de resoluciones que derivaron en los procesamientos con prisión preventiva de los detenidos Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín y en la citación a indagatoria del ex jefe de la AFIP y actual presidente de la AGN, Ricardo Echegaray. Casanello decidió además la inhibición de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de los acusados en el expediente y ordenó la captura del abogado Jorge Chueco, vinculado a Báez y desaparecido desde el miércoles en Misiones.

Además de Lázaro y su contador fueron procesados –sin prisión preventiva– sus respectivos hijos Martín y Sebastián, a quienes se resolvió ampliarles las indagatorias el 5 y el 6 de mayo próximos. Otros procesados, que también permanecerán en libertad, son el asesor financiero Fabián Rossi; el dueño de la financiera SGI, César Gustavo Fernández, y el propietario de la empresa privada de aviación Top Air, Walter Zanzot. Los acusados fueron imputados como coautores y partícipes, en distintos grados, del delito de lavado de activos, para el que se prevé una pena máxima de diez años de prisión. Todos ellos fueron embargados por $ 100 millones de pesos, salvo en el caso de Sebastián Pérez Gadín, para quien la traba sobre sus bienes fue de $ 1 millón.

Una de las novedades salientes de la resolución es la inclusión de Echegaray como sospechoso, citado a indagatoria para el próximo 3 de mayo, junto a la prohibición de su salida del país. Echegaray había quedado comprometido por las declaraciones del "valijero" Leonardo Fariña, quien como arrepentido había contado el 8 de abril detalles de las operaciones de lavado de dinero que llevó adelante trabajando para Lázaro Báez.

Por ahora, no obstante, se mantuvo afuera de los procesamientos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue imputada hace dos semanas por el fiscal Guillermo Marijuan. Casanello, antes de que declarara Fariña, había decidido desvincular del caso a la ex mandataria.

Ahora Fariña logró salir de prisión (estaba detenido por evasión tributaria agravada en La Plata, en una causa donde también está involucrado Báez) y su paradero es desconocido porque ingresó al Programa de Protección a Testigos e Imputados. No obstante, sigue aportando información a la causa (entregó manuscritos la semana pasada) y debe ampliar su declaración.

En su resolución, Casanello pidió además la colaboración a la Unidad de Información Financiera (UIF) para localizar bienes en el país y en el exterior para la recuperación de activos, y dispuso designar veedores informantes en la empresa insignia de Báez, Austral Construcciones, así como librar exhortos a Estados Unidos, Suiza, Panamá, Uruguay, España y Belice para que brinden información.

Justamente, días pasados la Cámara Federal porteña confirmó las detenciones de Báez y de Pérez Gadín y le ordenó al juez que intente recuperar la plata lavada y fugada a otros países. En el expediente se calcula que el desvío de fondos al exterior superó los 55 millones de euros.