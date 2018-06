Ruralistas insisten en audiencia con Macri y rechazan cambios en retenciones

Las cuatro entidades rurales (CRA, SRA, FAA y Coninagro) acordaron rechazar de plano cualquier variación en el esquema vigente de retenciones a las exportaciones, en medio de los renovados rumores sobre un freno a la baja gradual de los derechos que tributa el complejo sojero y una eventual imposición para el trigo y el maíz.

Los dirigentes, que se reunieron el viernes en Sociedad Rural, insistieron en su pedido de audiencia para ser recibidos por el presidente Mauricio Macri, luego de que su anterior petición, por escrito hace 3 semanas, no tuvo contestación.

Dardo Chiesa, presidente de CRA, enfatizó que el sector rural "no admite ningún tipo de variación" en el régimen actual de derechos de exportación.

Sobre los posibles cambios, Chiesa puntualizó que "el rumor sigue, y el tema se volvió a tratar en la mesa de enlace. Hubo un rechazo total con muchos argumentos muy sólidos", resaltó.

"No admitimos ningún tipo de variación de lo que está pactado. Hay que respetar al productor en su proceso de inversión. Las dos campañas van a ser exitosas y se esperan cosechas récord", destacó. Según el dirigente, "el productor agropecuario no puede aportar más. Hay mucha gente que no paga impuesto a las Ganancias".