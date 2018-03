Ruido en Cambiemos por la AGN: Carrió quiere bloquear la asunción de Echegaray, que avaló el PRO

Los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez (ARI), presentaron hoy un recurso de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para impedir la asunción de Ricardo Echegaray al frente de la Auditoria General de la Nación (AGN).



‘No es idóneo para el cargo y no cumple con la Constitución porque tiene procesos judiciales pendientes‘, argumentaron en su presentación Carrió y Sánchez, por lo que pidieron que ‘se declare la nulidad‘, de la resolución conjunta del Congreso que lo designó y solicitaron que se habilite la feria judicial.



Echegaray asumió ayer en la AGN, luego de que la titular del Senado, Gabriela Michetti y su par de Diputados, Emilio Monzó firmaran la resolución para avalar su designación en el organismo de control.



Sánchez y Carrió explicaron que como lo advirtieran en la primera impugnación hecha ante el Congreso, ‘Ricardo Echegaray no solo no es idóneo por haber violado el secreto fiscal, por haber promovido la vulneración de las garantías del debido proceso penal en las causas penales que se utilizaron contra Carrió, y por haber vulnerado los derechos políticos y las inmunidades parlamentarias de la ciudadana que ejerce el cargo de diputada de la Nación”.



Los parlamentarios aseguran que el ex titular de la AFIP ‘no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 85 por la Constitución Nacional para ser elegido miembro de la Auditoría General de la Nación, en tanto el mismo cuenta con procesos judiciales pendientes‘.



Asimismo, detallaron que ‘el acto impugnado resulta infundado y violatorio de los artículos 16, 37,68, 85 y concordantes de la Constitución Nacional y art. 126 de la ley 24.156. Implicando una amenaza inminente a nuestros derechos protegidos constitucionalmente‘.



Recordaron que también ‘se encuentra abierta una causa contra Echegaray por enriquecimiento ilícito que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12”.



Finalmente aseguraron que ‘considerando que Echegaray ya habría asumido en el cargo de presidente de la AGN, solicitamos se dicte una medida cautelar en los términos de los artículos 230 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a fin de suspender los efectos de la Resolución Conjunta N° 1/2016 por el que se designo a Etchegaray como presidente de la Auditoria General de la Nación”.