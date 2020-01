Rúa, a cinco años de la muerte Nisman: "La pericia de Gendarmería me parece endeble"

- ¿A cinco años de la muerte del fiscal, cree que se llegará a conocer la verdad?

- Es muy difícil, porque el episodio de su muerte se inscribe en una secuencia que tiene que ver con su denuncia, con su hostilidad en el caso AMIA, que también está sin solución y, lo que más muestra es toda esa secuencia es la falta de definiciones de Justicia, y no las opiniones de las personas.

- ¿Y cuál es la hipótesis que más le convence?

- Tengo la misma percepción que escuché que decía la fiscal que investigó el caso acerca de que no había pruebas para probar que esto se trataba de un homicidio, pero que la causa sigue abierta. Es la Justicia la que tiene que decidir.

- ¿Se quiso "embarrar" la investigación judicial?

- Hubo una fuerte militancia, desde que se supo la noticia de su muerte, por parte del poder político que luego fue Gobierno destinada a instalar, sin argumentos, la hipótesis del homicidio para poder atribuirle responsabilidades al sector político opuesto que entonces gobernaba. Esas manipulaciones han quedado expuestas ante la sociedad y han sido muy claras.

- Pero en ese momento, la entonces presidenta, Cristina Kirchner también expuso su opinión públicamente

- Es posible, pero una cosa es la opinión, una creencia. Eso tiene poco de probatorio. No me refería a las opiniones, me refería a las acciones para desplazar a los fiscales, instalar mediáticamente, falsamente, que había absolutas irregularidades.

- ¿Cuál es su postura respecto de la pericia de Gendarmería que avala la teoría del homicidio y cuestiona el Gobierno?

- Sobre la pericia, me parece bastante endeble, en líneas generales. Por la serie de Netflix que ha salido en estos días, pude escuchar a los peritos hablando, y su argumentación me pareció muy insostenible. No se explica con fundamentos cómo llevaron a cabo su trabajo.