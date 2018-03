Rozitchner: “Este es el Gobierno más popular y decidido en ayudar a los pobres”

El filósofo y asesor presidencial Alejandro Rozitchner aseguró que el gobierno de Mauricio Macri “es el más popular y decido en ayudar a los pobres” y subrayó que desde que volvió la democracia esta es el primera gestión “que se ocupa realmente de los que la pasan mal”.

“Este es el primer Gobierno en democracia que se ocupa realmente de los que la pasan mal. Es el Gobierno más popular y decidido en hacer lo necesario para ayudar a los pobres de salir de su situación”, subrayó..

Respecto a la visita de Macri al programa de Mirtha Legrand, quien hizo duras críticas de su gestión, reconoció que habló con el Presidente antes de ese encuentro, pero no después.

“Me gusta mucho que haya ido, que se haya expuesto a cualquier tipo de preguntas. Sabemos que Mirtha es incisiva y un poco populista. Me hubiese gustado que le dijera a Mirtha ‘preguntame lo que quieras, te voy a responder todo pero dejame terminar’, planteó.

En cuanto al error del mandatario respecto a la jubilación mínima, reconoció: “Puede habérsele olvidado, no me parece grave”.

Rozitchner dijo sentirse preocupado ante la posibilidad de que “el país en general no esté a la altura de las decisiones” que toma el Presidente.

“Me preocupa que si bien el país quería el cambio por otro lado se amedrente. La capacidad de una sociedad de hacerse cargo de si misma y hacerse cargo de la evolución. Creo que la Argentina está usando a Cambiemos sanamente para hacer algo que quiere hacer que es crecer”, analizó.

En diálogo con Radio Cultura, destacó que el mandatario está rodeado por “gente súper capaz, muy compenetrada con los temas, un Gabinete impresionante”.

“El estilo para hacer política de este Gabinete no es el más usual, parece que no hicieran política, parece que no hicieran comunicación y si ves la trayectoria es hiper exitosa”, remarcó.

Al ser consultado sobre las protestas populares que generan cortes de tránsito, sostuvo que “las calles no son de Cristina (Kirchner), siguen siendo de la gente que se hacen oír impidiendo que la gente lleve su vida adelante”.

“El kirchnerismo sabe que se juega la última carta, que si le va mal en las elecciones va a confirmar su desaparición y sus líderes temen con horror a donde pueden conducirlo los procesos judiciales”, señaló.