Rozas a Filmus: "No pueden hablar como si no tuvieran responsabilidad en la crisis"

Mientras el Gobierno ya negocia con los gobernadores para reducir el déficit en las provincias, el Congreso se apresta a discutir el proyecto del Presupuesto 2019 y el senador radical, Ángel Rozas, se cruzó con el exministro kirchnerista y diputado de Unidad Ciudadana, Daniel Filmus.

Filmus adelantó que el bloque K no va a acordar el presupuesto y sostuvo, además, que no hay posibilidades de coincidencia si el acuerdo que para "acordar sacarle plata a los jubilados y no cumplir la paritaria docente".

"Ustedes no pueden hablar tan sueltos como si no tienen nada que ver. Gobernaron 12 años con emergencia económica creciendo al 8% y el Presupuesto que presentaban era una fantasía", lanzó Rosas en respuesta a Filmus.

En esa línea, el exministro de Educación recordó que el año pasado se aprobó un presupuesto que era "incumplible" y a los pocos días "aparecieron Nico y Toto diciendo que todo lo que se había votado no tenía sentido", en referencia a la conferencia de prensa en la que se anunció la reformulación de las metas de inflación, que fue el punto de partida de la crisis cambiaria.

Mirá también Vacaciones de invierno fuera de peligro: aeronáuticos acataron conciliación obligatoria Tras la intervención del Ministerio de Trabajo, los gremios deberán dejar sin efecto durante los próximos 15 días toda medida de acción directa que tenían previsto implementar.

La respuesta del exgobernador chaqueño no tardó en llegar: "Ustedes no pueden hablar tan sueltos como si no tienen nada que ver. Gobernaron 12 años con emergencia económica creciendo al 8% y el Presupuesto que presentaban era una fantasía".

Y continuó: "¿Yo digo que la culpa de lo que pasa en el país es de ustedes? No. No estoy en ese escenario. Ustedes nos entregaron un país que no generó un solo puesto formal de trabajo, déficit fiscal, con cepo y donde estábamos peleados con el mundo".

Cruces por el rumbo económico

La discusión no se agotó en el Presupuesto ya que Filmus arremetió, a continuación, contra la política económica de Mauricio Macri.

El legislador propuso que "se recuperen las retenciones" y que se avancen en "políticas para los más humildes, la clase media y los trabajadores". "Este gobierno apuesta a que haya 'estanflación'", lanzó.

"Ustedes se creen que son los dueños de los pobres y no lo son. Nosotros no estamos en el Gobierno pero acompañamos con lealtad. Salvo que estemos de acuerdo en que Macri quiere matar a los pobres, algo que no es real", dijo Rozas.

Rozas no se quedó callado y le reprochó: "Ustedes se creen que son los dueños de los pobres y no lo son. Nosotros no estamos en el Gobierno pero acompañamos con lealtad. Salvo que estemos de acuerdo en que Macri quiere matar a los pobres, algo que no es real".

En el debate, también estaba Jorge Macri, el intendente de Vicente López, y Daniel Arroyo, diputado del Frente Renovador.

El jefe comunal reconoció que hay "gente que la está pasando mal", mientras que el massista pidió que se decrete "la emergencia alimentaria".