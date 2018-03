Round entre Alicia Kirchner y Morales

La reunión del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con los 24 gobernadores no terminó a los abrazos. Por lo menos entre la mandataria de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y su par de Jujuy, Gerardo Morales, que protagonizaron un fuerte entredicho.



En medio de la reunión en que discutían la coparticipación, la ex ministra de Desarrollo Social habló a favor de la relación entre las provincias y la Nación, durante la gestión de Cristina Fernández. "Ustedes saquearon el país, no podés hablar así", le retrucó Morales, a quien apunta el kirchnerismo por la detención de Milagro Sala. "Yo no te falté el respeto ni te interrumpí cuando vos hablabas", contestó Kirchner, y la cosa no pasó a mayores.



La gobernadora tuvo un rol aparte en la reunión ya que criticó con dureza la gestión de Macri. "El aumento de tarifas nos complica a nosotros", señaló mientras miraba a sus pares. Pero no tuvo apoyo de los gobernadores. "No era el ámbito para hablar de eso", señaló un mandatario.



La gobernadora también denunció que Santa Cruz es discriminada en el reparto de fondos que hace Nación. En ese punto respondió Frigerio, quien aseguró que la Casa Rosada no hace Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y que sólo enviará esos fondos ante emergencias. En cambio, aseguró que sólo envió adelantos de coparticipación.