Rossi: "La principal figura es Alberto y Cristina hace apariciones puntuales para fortalecer"

Seguir con este programa de agresión y ajuste permanente o volver a tener una política económica que piense en el crecimiento económico". Esto es lo que se define en las elecciones de este año para el jefe de bloque de diputados del FPV-PJ, Agustín Rossi. Además, en diálogo con El Cronista, el diputado que se define como "pre kirchnerista", porque "siempre pensó que había que hacer lo que hicieron Néstor y Cristina", negó la necesidad de impulsar una reforma laboral, tal como insiste el Gobierno, y aseguró que quien cree que Alberto Fernández sería un presidente "títere" es porque no lo conoce.

El macrismo dice que es la elección más importante desde 1983, ¿coincide?

Sí, porque cuatro años más de macrismo va a significar un escenario muy desalentador para la sociedad argentina. Hubo un aumento de la pobreza, indigencia, desocupación, del endeudamiento, de cierre de empresas y de industrias. En ese sentido, es una elección importante. Lo que se juega, fundamentalmente, es eso. O seguir con este programa de agresión y ajuste permanente o volver a tener una política económica que piense en el crecimiento económico y que esté más predispuesto a defender a los argentinos que a otros intereses.

Usted no considera necesaria una reforma laboral como lo plantea el oficialismo. ¿Qué proponen para generar más empleo, sobre todo, en blanco y de calidad?

El 75% del PBI de la Argentina está ligado al mercado interno y al consumo. Para que haya más consumo, hay que recomponer los ingresos de los argentinos. Esto significa más salarios, más jubilaciones, más pensiones, más asignaciones familiares y más AUH. Hay que generar un modelo económico que permita eso. El problema de la Argentina no es que una empresa tenga un empleado más o menos. Su problema es que no vende. El problema es ver de qué manera generamos una política que nos permita mejorar las condiciones de consumo y de fortalecimiento del mercado interno.

¿Y cómo se hace para recomponer ingresos?

Primero, hay que apelar a los recursos de la seguridad social. Esta es mi mirada. Si yo fuese presidente, el 10 de diciembre, aumentaría las jubilaciones, las pensiones, la AUH, las asignaciones familiares de tal manera de devolverle el poder adquisitivo que perdió durante los cuatro años. Esto sería un impulso inicial para recomponer el consumo y el mercado interno. Después, paritarias sin techo y así volver a tener un círculo virtuoso en la economía.

¿Qué les responde a quienes aseguran que Alberto Fernández sería un 'presidente títere'?

[Risas] Que no lo conocen a Alberto Fernández ni a Cristina. El Gobierno lo va a armar Alberto, su dirección y el ordenamiento, también. Teniendo como vicepresidenta a alguien que fue durante ocho años presidenta, sería ilógico que no le haga consultas.

¿Que les aporta Fernández?

En el video en que Cristina anuncia que es Alberto [el candidato a presidente], dice que no solo hay que ganar, sino gobernar. Hay dos cosas que valen la pena destacar: primero, Cristina está pensando en términos de coalición. Las coaliciones no necesitan de posiciones hegemónicas, sino de articulaciones, y Alberto es un gran articulador. En segundo lugar, Cristina está pensando en un gobierno que será más amplio que la propia coalición electoral. Está pensando en que va a gobernar no solo con quienes estuvieron en las elecciones con ella, sino con quienes participaron de otros colectivos electorales. Me parece que allí está la explicación del porqué de Alberto.

¿Y qué aporta Massa?

Necesitábamos hacer una unidad lo más amplia posible. En los cuatro principales distritos electorales del país tenemos cabezas de lista que provienen de partidos políticos distintos. Massa, del FR en Provincia; Pino Solanas, de Proyecto Sur, en Capital; Marcos Cleri, del peronismo, en Santa Fe, y Eduardo Fernández, de Pesol, en Córdoba. Mostramos un escenario de muchísima amplitud a la hora de construir una unidad de la oposición lo más amplia posible.

¿Cómo se comparte un espacio con alguien que usó el eslogan "le pusimos un freno al sueño de Cristina eterna"?

Si nos vamos a preocupar por las cosas que dijo Massa... lo pusimos a Alberto de presidente. Hicimos punto y aparte y decidimos que esta es una etapa para construir puentes, no para seguir cavando trincheras. Si te imaginás en un escenario de coaliciones, las coaliciones no se arman entre los iguales, sino entre los parecidos.

En estos días, varios columnistas plantearon que Alberto está "incómodo" en la campaña, ¿coincide?

El candidato a presidente de una coalición tiene que expresar lo que piensa, y, al mismo tiempo, saber que tiene una cantidad de apoyos políticos que van desde el kirchnerismo hasta Massa. No lo noto incómodo, lo noto haciendo una campaña razonable, correcta. Me parece que lo quieren poner en lugares que le generen algún tipo de inseguridad pero, está haciendo lo que tiene que hacer. Con el gran tejido que ha hecho con todos los sectores, no noto incomodidad. Sí, lo que noto es que los principales medios han tomado una decisión: todos contra Alberto. Entonces, han salido a descalificarlo por cualquier cosa.

¿No está muy ausente Cristina Kirchner en esta campaña?

Hay una clara diferenciación de roles en la campaña. La principal figura electoral es Alberto. Es el que tiene mayor relevancia y presencia. Cristina hace apariciones puntuales, en determinados lugares, para fortalecer, sin duda, todo lo que es, quizás, el nivel de adhesión más intenso. La acompañé en Rosario y fue espectacular. Había más gente que cuando estábamos en el Gobierno. Es una división de roles.