Rosenkrantz dijo que no hubiera jurado si su designación en la Corte salía por DNU

Sin mayores sobresaltos, Carlos Rosenkrantz defendió ayer ante la comisión de Acuerdos del Senado su candidatura a la Corte Suprema de Justicia y aseguró que si su designación por decreto prosperaba, él no hubiera jurado en el cargo. "No hubiera jurado en esas condiciones", aseguró al ser consultado sobre la decisión del presidente Mauricio Macri de designarlos a él y a Horacio Rosatti en el máximo tribunal en comisión.



Se despegó así de Rosatti, quien días atrás, al defender su pliego, había considerado que ese mecanismo elegido por el Gobierno es constitucional. "Dadas las circunstancias, la asunción no hubiera sido una posibilidad para mi", sostuvo a su turno Rosenkrantz al responder la pregunta de la senadora del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) Nancy González. Esa respuesta ‘cayó muy bien’ en el bloque de la oposición, según aseguraron en el peronismo, que por ser mayoría es el que tiene la llave para definir su designación.



Durante las más de cinco horas que duró la exposición, la bancada que conduce Miguel Pichetto vio a Rosenkrantz "muy sólido", lo que podría terminar ayudándolo a llegar al máximo tribunal a contramano de los rumores que señalaban que el peronismo ya lo había ‘bochado’ de antemano. El PJ-FpV, sin embargo, aún no tomó ninguna decisión ni sobre él ni sobre Rosatti; a lo que se dedicará en reunión de bloque recién una vez que el Senado termine la discusión del proyecto por el acuerdo con los fondos buitre, que copará al menos las próximas tres semanas de la Cámara.



En una exposición en la que mostró cintura política y pareció buscar deliberadamente dejar conforme a cada senador que le hacía una pregunta, Rosenkrantz también se pronunció a favor de que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias, aunque rechazó comprometerse a hacerlo él de manera voluntaria si finalmente llega al máximo tribunal. Fue ante una consulta de la puntana Liliana Negre, del Peronismo Federal. "Yo estoy dispuesto a pagar y voy a militar para que el Poder Judicial pague, pero creo que no me corresponde pagar si no estoy obligado. Pagar en solitario sería decirles al resto de los jueces que lo que están haciendo está mal. Y no creo que esté mal. Es un problema sistémico", definió.



Además, Pichetto le preguntó indirectamente por el Grupo Clarín, al que Rosenkrantz asesoró en varias causas judiciales desde su estudio de abogados. "¿Qué pasa si usted es designado juez de la Corte y si alguno de esos clientes que formaron parte de su estudio tuviera litigio en el marco de la Corte? ¿Cuál sería su actitud?", fue la primera pregunta que recibió el candidato. Y no la esquivó. "En los casos en los que he intervenido, me excusaré. En el caso Clarín me excusaré porque hay razones de decoro, aun cuando no dudo en modo alguno de la imparcialidad con la que puedo analizar los casos", respondió.



En cuestiones de judicialización de las decisiones políticas, Rosenkrantz coincidió a grandes rasgos con las respuestas que había dado Rosatti, y advirtió: "Los jueces de la Corte no pueden pretender qué diseño del país se asemeje a sus convicciones. Si quieren eso deben hacer política". Y, cuestionado exhaustivamente sobre juicios por delitos de lesa humanidad, advirtió que "la excesiva recurrencia a tribunales extranjeros socava nuestra práctica constitucional".

Otro de los puntos que surgió varias veces fue la cuestión del género. "Ciertamente soy varón y ciertamente mi nominación no sustituye la nominación de una mujer", admitió, aunque insistió en varios tramos de su exposición en su "sensibilidad" particular en la temática. "Mi vida académica me sensibilizó y me ayudó a ver el terrible problema que tenemos acá en la Argentina", definió.