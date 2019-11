Rosendo Fraga: “Si Alberto Fernández no acierta en política exterior no va a acertar en economía"

El analista político Rosendo Fraga consideró que “si no se acierta en política exterior no se va a acertar en economía, al hacer referencia a la política de gobierno que lleve adelante Alberto Fernández durante los primeros meses de su gobierno.

“En estas circunstancias acertar en política exterior es la condición necesaria pero no suficiente para encauzar la economía. Si no se acierta en política exterior no se va a acertar en economía”, sostuvo Fraga esta mañana en diálogo con radio Mitre.

“Quizás hace 30 días Alberto Fernández pensaba que la prioridad era España para entrar a Europa y México como eje de la relación regional, un eje México – Buenos Aires para reorientar la región dejando a (el presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro a la derecha y a la izquierda a (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro. La realidad fue llevando en los últimos días a un cambio, la prioridad es EE.UU. porque encauzar la deuda depende de la administración (del presidente estadounidense) Trump. Y segundo Brasil, recomponer la relación con Brasil por el Mercosur”, analizó el politólogo.

“La llamada a los cinco días de ganar la elección fue un éxito para Alberto Fernández. Y la reunión de ayer con este funcionario que es el director para el hemisferio del Consejo de Seguridad Nacional. Trump fue muy explícito, voy a dar instrucciones al Fondo Monetario Internacional para que trabaje con usted. Hay otros temas de la agenda bilateral que no habló Trump pero que seguramente se hablaron ayer, el papel de Venezuela en la región, el papel de Cuba en la región, la situación de Chile, el tema de Irán. Para el apoyo del Fondo EE.UU. va a querer apoyo y protagonismo de Argentina en una agenda que va a ser complicada”, detalló Fraga.

En tanto, destacó que “mañana es la cumbre del Grupo de Puebla en Buenos Aires. Son 30 dirigentes progresistas de América Latina donde vendría Dilma y seguramente Correa, donde van a pedir la libertad de Lula. El contexto de la reunión del grupo de Puebla es un contexto que lo va a llevar en una dirección de acentuar las diferencias con Brasil”.

“Hoy a la asunción de Fernández viene el ministro de Ciudadanía, es un funcionario de muy poco peso”.

Por lo que consideró que “lo que pase mañana en la reunión del Grupo de Puebla en Buenos Aires puede influir para un lado o para el otro”.

“México puede ser neutral en Venezuela pero en todo lo que es migración está haciendo todo lo que EE.UU. le pide”, concluyó.