Rosendo Fraga: "Es difícil que haya segunda vuelta, pero no imposible"

El analista político Rosendo Fraga alertó sobre el período de transición, tras las elecciones, al plantear que “si no hay un acuerdo mínimo entre Mauricio Macri y Alberto Fernández los problemas de la economía se van a agravar más”.

“Tenemos que pensar en estos 44 días que van entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre, si no hay un acuerdo mínimo entre Macri y Fernández para manejar este periodo todos estos problemas de la economía se van a agravar más”, advirtió Fraga esta mañana en diálogo con radio Mitre.

El analista detalló que “la inflación argentina es la tercera peor del mundo". "Los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la economía argentina están diciendo que hay una situación económica acuciante”.

Quién gana las elecciones

Con respecto a quién podría resultar ganador de las elecciones presidenciales, Fraga sostuvo que todavía no está todo dicho: “Pueden achicarse puntos, es difícil que haya segunda vuelta pero no imposible. ¿Habiendo segunda vuelta, puede ganar Macri la segunda vuelta? No es fácil”.

Señaló que si bien “un debate centrado en estos temas puede volcar dos o tres puntos”, consideró que “no sería suficiente para neutralizar el efecto de la economía que desde las PASO a hoy en términos de vida cotidiana de la gente se complicó más”.

“En caso de ganar Fernández, lo deseable es una transición acordada y ordenada. Si no hay un cambio de actitud en los dos protagonistas principales vamos a una transición no acordada y desordenada”, alertó. Y agregó que una vez “definida la elección tienen que pensar en el país”.

“Son muy importantes las definiciones post electorales que asuma Alberto Fernández. Este tipo de situaciones con un gobierno nuevo se aceleran mucho si el poder no tiene posiciones claras en este sentido”, planteó el politólogo.

“Me parece que Alberto Fernández tiene conciencia que ir a un conflicto con los medios además con una economía muy complicada, le va a complicar más la situación”, sostuvo.

Al finalizar, Fraga destacó que “las actitudes que adopte el eventual presidente a partir del 28 van a ser importantes”.