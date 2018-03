Rosendo Fraga: “El Gobierno tomó conciencia de que la elección no está ganada”

El analista político Rosendo Fraga consideró que desde el Gobierno "ha habido una toma de conciencia de que la elección no está ganada” y que en ese contexto el desafío que tienen hoy es “lograr que la gente crea que la economía crece y ganar la elección”.

Hace unas semanas atrás la gobernadora de la provincia de Buenos Aire, María Eugenia Vidal dijo que sí perdían la elección, no era tan grave y no iba a poner en riesgo la gobernabilidad de Cambiemos, recordó Fraga, quien en ese contexto evaluó que desde el Gobierno “ha habido un toma de conciencia de que la elección no está ganada”.

Esta mañana, en diálogo con radio Mitre, el analista político indicó que “el desafío que tiene hoy el Gobierno es lograr que la economía crezca en la percepción social y dar una idea de horizonte”.

En esa línea, Fraga destacó que fue para él la idea más importante del discurso del presidente Mauricio Macri en la apertura de las sesiones ordinarias ayer en el Congreso: “Fue cuando dijo que lo peor ya pasó. Que los argentinos han tenido que poner el hombro, que el 2017 va a ser mejor y después vamos a crecer”.