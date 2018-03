Rosatti dijo que apoyó a Scioli y que los jueces deben pagar Ganancias

Horacio Rosatti atravesó ayer sin sobresaltos la extensa audiencia pública en la que defendió su candidatura a la Corte Suprema de Justicia. En las seis horas que duró la sesión de la comisión de Acuerdos en el Senado, el ex ministro de Justicia se pronunció a favor de que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias, consideró que la tenencia de droga para consumo personal debe ser despenalizada, sentenció que la ley de acceso democrático a la Justicia impulsada por el anterior gobierno "debe ser aplicada" y, consultado sobre la despenalización del aborto, definió que a su juicio la vida comienza con la concepción (de lo que se informa aparte).



Un tema recurrente durante la audiencia fue su postura sobre la decisión del presidente Mauricio Macri de designarlos a él y al otro candidato a juez supremo, Carlos Rosenkrantz, en comisión, sin acuerdo legislativo. "El mecanismo es aplicable para la Corte. Está en la Constitución", definió Rosatti, lo que le valió un fortísimo cruce con el jefe de los senadores del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), Miguel Pichetto.



"Nosotros no compartimos la interpretación. Las designaciones por decreto son todas vinculadas a la dictadura militar", se ofuscó Pichetto, que también cargó contra la canciller Susana Malcorra porque, a instancias de la decisión de Macri de no convocar a sesiones extraordinarias, designó embajadores sin acuerdo del Senado. "Es ridículo que se tardara tres meses, que la canciller creyera que se pueden designar embajadores en comisión. Ridículo de ridiculez absoluta y de falta de formación política", enfatizó el rionegrino, que fue respaldado por el resto de los senadores opositores en un tema que de todas formas devino abstracto dado que ni Rosatti ni Rosenkrantz terminaron asumiendo en comisión.



El hecho de que el candidato defendiera su designación por decreto llevó a otros senadores a preguntarle cuál será el grado de independencia que tendrá de un Poder Ejecutivo que intentó nombrarlo sin acuerdo del Senado. "Bueno, usted va a entrar en internet y lo va a ver. Va a ver un título que dice ‘Rosatti apoya a Scioli’. He sido elegido por el voto popular dentro del Partido Justicialista. Me parece que la imparcialidad puede estar vista por ese lado", definió.



Además, consultado por la senadora del Peronismo Federal, Liliana Negre, Rosatti se pronunció a favor de que los jueces paguen Ganancias y se comprometió a hacerlo si finalmente es designado. "Después de esta sesión voy a tener muy pocos amigos", bromeó al respecto.



También se mostró de acuerdo con que el mandato de los jueces supremos termine a los 75 años, "con opción a cinco años más si hay nuevo acuerdo del Senado, como dice la Constitución". Rosatti remarcó que él, como convencional constituyente por Santa Fe, votó a favor de establecer esa cláusula sobre los mandatos de los jueces. Y también, el candidato consideró que el Poder Judicial "no debe arrogarse una representatividad que no tiene ni considerarse un contrapoder". En ese sentido, advirtió: "Cuando el juez quiere convertirse en político, termina no siendo ni juez ni político".