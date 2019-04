Roque Fernández: “Dolarizar no sería una buena medida”

El ex ministro de Economía Roque Fernández dijo este miércoles que la situación económica del país mejorará en los próximos meses y consideró que “más que en contra, va a jugar a favor” durante las próximas elecciones presidenciales.

En una entrevista concedida a El Cronista tras participar de un panel correspondiente a la primera jornada del Congreso Económico Argentino, Fernández –que estuvo al frente del Palacio de Hacienda entre agosto de 1996 y diciembre de 1999– ponderó el programa monetario que está llevando adelante el BCRA y consideró que "es la única solución para eliminar el problema de la inflación en la Argentina”.

El economista, que presidió el BCRA entre 1991 y 1996, analizó también el comportamiento del dólar durante las últimas semanas. Al respecto, argumentó que “son movimientos que se produjeron por el exceso monetario" anterior, pero que “eso se cortó”. “Cuando uno corta todo ese fenómeno de expansión monetaria, los resultados no son inmediatos. Tardan algunos meses. Y eso es lo que vamos a estar observando en el futuro, que la inflación cae y que el dólar se va a mantener dentro de esas bandas sin muchos sobresaltos”, explicó Fernández.

Por último, el ex ministro de Economía durante la presidencia de Carlos Menem analizó la propuesta de algunos economistas de dolarizar la economía argentina. “No lo veo posible ni sería una buena medida. No nos conviene que nos suceda lo que le sucedió a Grecia, que entró alegremente en la zona del Euro y de repente se encontraron con que no podían pagar los sueldos, los gastos, y que tenían una cantidad de precios fuera de equilibrio”, dijo.