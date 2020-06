Rogelio Frigerio: "Cada vez que el Estado expropió empresas, les costó plata a los contribuyentes"

"Fuimos el gobierno más débil del último siglo", dice Rogelio Frigerio, ministro preponderante en el gabinete de Mauricio Macri hasta diciembre del año pasado. La frase, repetida varias veces por el ex titular de Interior en las últimas semanas, sirve de disparador para el comienzo de la entrevista telefónica que le concedió a El Cronista.

-A la distancia, ¿deja un sinsabor la gestión de Cambiemos? ¿hace autocrítica?

-Por supuesto, se hace autocrítica de muchas cosas. En mi caso, varios meses me tomé para hacer un análisis introspectivo de la gestión, de por qué no pudimos cumplir los objetivos que nos propusimos. Creo que se subestimó la necesidad de establecer acuerdos y eso derivó en que fuéramos el gobierno más débil del ultimo siglo, con un tercio de los diputados y senadores del total de las cámaras, y un quinto de los intendentes.

-¿Conversa con el ex presidente Mauricio Macri?

-Sí, hablo con él, como con el resto de los dirigentes de Juntos por el Cambio y de otros sectores de la política. Siempre trabajando en el armado una alternativa de centro, prudente, en estos tiempos de pandemia.

-¿Desde qué lugar aportaría usted en ese armado?

-Hoy no ocupo cargos públicos, pero sí estoy en la política. Pongo siempre de ejemplo el caso de mi abuelo, que hizo política desde los 12 a los 92 años y solamente fue funcionario en la presidencia de Arturo Frondizi. Si logramos armar esa opción de centro en la coalición opositora, y si ese espacio necesita de mis servicios, seguramente lo analizaré. Me queda mucho por hacer y también la frustración de lo que no pudimos terminar de concretar estando en el poder, más allá de haber sido el primer gobierno no peronista en terminar el mandato en muchísimos años.

-Falta poco más de un año para la elección de medio término. ¿Es tema? ¿O la pandemia no permite ni analizarla?

-No es tema la elección, y no debería serlo. Me parece casi una falta de respeto para la sociedad, que la está pasando mal, pero que está teniendo una tremenda paciencia con la cuarentena. Ya habrá tiempo de pensar en eso, pero hoy no llegó ese momento todavía.

-En este contexto, y hacia el futuro, ¿qué rol imagina jugará la oposición?

-Creo que claramente hay que avanzar en la conformación de una oposición colegiada. Tenemos que ver qué rol quiere ocupar Mauricio Macri hacia el futuro, y seguir trabajando con dirigentes valiosos, como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, Alfredo Cornejo, los gobernadores radicales como Gustavo Valdés, Gerardo Morales y Rodolfo Suárez, o el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

-Nombró a todos, excepto a Marcos Peña. ¿Queda afuera de un futuro armado?

-He hablado con él, no lo nombré porque entiendo que no está participando hoy activamente en política. Siempre se buscan chivos expiatorios y creo que a Marcos le han endilgado responsabilidades excesivas por la gestión de Cambiemos.

-¿Cómo actuó el gobierno de Alberto Fernández frente a la pandemia?

-Con buenos reflejos en los temas sanitarios, llamando a un grupo de expertos y validando esas recomendaciones con todo el arco político. Pero creo que falta una hoja de ruta en la economía. La crisis económica se está sintiendo, vamos a tener una caída del nivel de actividad de por lo menos 10 puntos, parecida a la de 2001. Con el impacto que eso va a tener en el empleo y la pobreza, la salida va a ser más difícil porque no vamos a tener el acompañamiento del resto del mundo.

-¿Lo sorprendió el anuncio de intervención de Vicentin?

-Sí, pero creo que el Gobierno está a tiempo de revisar la medida. En el fragor de la administración pública, uno puede cometer errores y tener que rectificar la medida: nosotros lo hemos hecho muchas veces. Claramente, el Gobierno se equivocó. No es justo que una empresa del sector mas competitivo, el agroexportador, esté en esta situación. Hay una violación al estado de derecho, el Poder Ejecutivo no tiene nada que hacer. Siempre le ha costado mucha plata a los contribuyentes cuando el Estado nacional expropió empresas.

-¿Hasta cuándo resiste semejante nivel de asistencia a empresas financiera y sectores vulnerables?

-Considero que es una situación complicada, porque el país ya venía con déficit fiscal y este déficit no hace otra cosa que profundizarse con el correr de los meses. La única alternativa que tiene es la emisión monetaria y eso, se sabe, termina impactando en la inflación.

-¿Le preocupa la injerencia de Cristina Kirchner en las decisiones del Gobierno, desde el Senado?

-Claramente, lo que se ve desde afuera es que hace valer los votos que tuvo. Ella fue determinante para que su coalición ganara la elección. No obstante, en un país tan presidencialista como este no ayuda eso, hay que dejarlo al Presidente conducir el barco en esta tormenta que representa el Covid-19.