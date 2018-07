Rodríguez Saá llamó a la unidad del peronismo: "El único límite es Macri"

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, instó al peronismo a ir todos juntos en un gran frente contra Cambiemos de cara a las elecciones presidenciales del año próximo. Además sostuvo que las provincias "no tienen nada que ver" con la "mala administración" del gobierno nacional.

El puntano cuestionó a quienes "plantean objeciones" a la hora de hablar el armado de un eventual espacio con la expresidenta Cristina Kirchner: "¿Cómo vamos a decir que el límite es un muchacho o una mujer de la interna peronista? Tenemos que ir a una interna de la que puedan participar todos, con reglas claras, el que tiene más votos es el candidato y el resto acompaña. El único límite en nuestra construcción es Macri”.

El mandatario fustigó, además, la calificación de "peronismo racional" con la que el Gobierno distingue a referentes como el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, o el senador nacional, Miguel Ángel Pichetto, más dialoguistas; de otros más radicalizados, en general cercanos a Cristina Kirchner.

"Yo me siento más serio, más racional y más peronista que cualquier otro. El Peronismo que el Gobierno llama 'racional' es el 'conducible' por ellos. Respecto de ese parámetro, yo estoy del otro lado”, criticó en declaraciones radiales.

Sin embargo, aclaró: "Ese peronismo racional tiene que formar parte de la unidad en el 2019, vamos a convocarlos, vamos a abrirles las puertas, abrazarnos e ir juntos”.

El ajuste

Rodríguez Saá cuestionó, por otra parte, la intención de Nación de transferir el ajuste a las provincias.

"Las provincias no tienen nada que ver con la mala administración del gobierno nacional. Han manejado las finanzas públicas con total inoperancia y con mala fé”, aseveró.

Y puntualizó: "Si el estado nacional tiene problemas, San Luis no tiene la culpa. Acá no hicieron obras, no les debemos nada, ellos nos deben a nosotros, la provincia de San Luis tiene un presupuesto equilibrado, no como otros estados que tiene un presupuesto deficitario".