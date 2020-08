Rodríguez Larreta sobre reforma judicial: "No es una ley para sacar con votos de un solo partido"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a expresar hoy sus diferencias con el proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno nacional, que esta semana obtuvo media sanción en el Senado, y dijo que "no es una ley para sacar con los votos de un solo partido".



"Ahora ya fue votado por el Senado,y, entonces hay un nueva oportunidad de rechazarlo en Diputados, porque estoy convencido que una reforma judicial requiere un debate más profundo y un consenso más amplio, lo dije públicamente, y lo vuelvo a sostener", aseveró Rodríguez Larreta en diálogo con radio Mitre.



En ese marco, dijo que una reforma judicial "es una decisión muy trascendente" y resaltó que "no es una ley para sacar con los votos de un solo partido".



Esta semana, el Senado aprobó, sin el apoyo de la oposición, el proyecto que reordena la justicia penal federal y crea juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias, en una sesión especial en la que el oficialismo decidió eliminar la alusión a los medios de comunicación del artículo en el que se obliga a los jueces a denunciar presiones.



La propuesta del Gobierno fue aprobada por 40 votos afirmativos del Frente de Todos y sus aliados, contra 26 votos negativos de la bancada opositora de Juntos por el Cambio, que mantuvo sus cuestionamientos por considerar que la reforma "no es prioritaria" en medio de la pandemia de coronavirus.