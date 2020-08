Rodríguez Larreta dejará la moderación de lado para conseguir la apertura de escuelas

Horacio Rodríguez Larreta volvió a demostrar su respaldo al Gobierno Nacional con respecto a la renegociación de la deuda externa, al participar del acto que se realizó esta tarde en el Museo del Bicentenario para informar la adhesión del 99% de los acreedores al canje. Alberto Fernández le devolvió la gentileza, al aclarar que sus dichos sobre la “opulencia” de la Ciudad de Buenos Aires remitían a sucesos con más de 100 años de antigüedad y no era una crítica a la gestión del dirigente del PRO. Pero la armonía entre la Nación y la Ciudad podría durar pocos días. El jefe de Gobierno tiene definido ir a fondo para conseguir que se habiliten los espacios digitales en las escuelas porteñas, un pedido que ya cosechó un rechazo en el Ministerio de Educación y hasta el mismo Presidente se pronunció en contra.

El alcalde porteño quiere mantener su estilo de no confrontación, ni con el Gobierno Nacional ni con el de la provincia de Buenos Aires. Se pronuncia sobre cuestiones que considera “de fondo” como la Reforma Judicial que pronto comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados, o el fallido proyecto para intervenir la empresa Vicentin. “En esa coherencia lo vas a tener siempre a Horacio, no se va a salir, porque no es su estilo, nunca ha sido, construir políticamente a través de la denuncia, el agravio, y porque él cree realmente que la única manera de sacar al país es que estemos laburando juntos”, explican desde su entorno.

No obstante, en las últimas semanas la intención de gobierno porteño de habilitar espacios digitales en las escuelas para que los alumnos sin conexión o computadora puedan asistir, por turnos, para realizar tareas que le encarguen sus docentes generó cruces que no se resolverán en el corto plazo. Sucede que Rodríguez Larreta instruyó a su Ministra de Educación, Soledad Acuña, a presentar ante su par nacional Nicolás Trotta, cuantas veces sea necesario, la readecuación del protocolo que la semana pasada le rechazó. “Queremos alcanzar un acuerdo si o si para ver cómo empezamos a trabajar con este tema”, afirmaron.

El viernes, Trotta recibió a Acuña en un encuentro del que también partició la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila. La Ciudad llevó un protocolo corregido y les solicitó, que no se lo analice como la posibilidad de que regresen las clases presenciales en el distrito, un slogan con el que la oposición porteña buscó limar la iniciativa. La ministra se fue del Palacio Pizzurno con la promesa de que pedirían más información en caso de ser necesario antes de rechazarlo por segunda vez.

La primera negativa molestó a Rodríguez Larreta, comentaron a El Cronista, fuentes porteñas. Había analizado con Fernández la medida, a quien se la presentó previa aprobación de Fernán Quirós, su Ministro de Salud y principal filtro de cualquier tipo de reactivación en la Ciudad. El pasado miércoles, en conferencia de prensa, Trotta anunció que no darían el OK; horas antes se había filtrado una videoconferencia mantenida con los gremios docentes porteños donde cerraba filas con ellos y su rechazo a la propuesta. “Nos estamos poniendo hace seis meses de acuerdo en todo, la educación no puede ser justamente un punto de desencuentro”, comentaba el jefe de Gobierno a sus asesores.

En la Ciudad buscarán, siempre dentro de los protocolos, reactivar el sistema educativo. Tienen identificados más de 6000 alumnos que perdieron contacto con la escuela desde que comenzó la cuarentena. Mientras, el Gobierno Nacional evalúa la nueva presentación para activar los espacios digitales, que podría derivar en nuevos cruces entre ambos.