Rodríguez Larreta: "Soy optimista. La gente no quiere volver para atrás"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se declaró hoy "optimista" de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo porque "la gente no quiere volver atrás", una convicción que "se va a traducir en votos" en favor de Cambiemos.

"Soy optimista de que la gente no quiere volver para atrás. La gente ya decidió el cambio en Argentina. Sabemos que esta transición no fue fácil, que a la gente le cuesta, somos conscientes de eso, que la recuperación ha llegado a algunos sectores y a otros no, pero más allá de eso, la gente no quiere volver para atrás, y estoy convencido de que se va a traducir en el voto", dijo a la Radio Con Vos.

Señaló que si bien la mirada está puesta en los resultados que tendrán los comicios en la provincia de Buenos Aires, "hay una elección en todo el país" que tiene una perspectiva que él considera ‘optimista‘.

Rodríguez Larreta apuntó que por tratarse de una elección parlamentaria se divide mucho más el voto‘ que en las presidenciales, y cuestionó el valor de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto próximo al afirmar que "no habrá internas en ningún partido".

Acerca de la provincia de Buenos Aires, consideró que la gente valorará ‘la pelea‘ que está dando la gobernadora María Eugenia Vidal "contra las mafias" y recordó que "son décadas de un sistema que viene gobernando la provincia‘ y que ha generado ‘problemas sociales y de inseguridad‘.

"A la ciudad entran 3,5 millones de bonaerenses todos los días. La mitad de la gente que me cruzo en la calle es de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, te dicen que la cosa está complicada, y María Eugenia no va a revertir un mal manejo de décadas en un año y medio, no se puede hacer magia", puntualizó.

Rodríguez Larreta señaló que hubo una "transición dura" incluso "más de lo previsto" con el cambio de Gobierno, pero destacó que ‘la construcción en la ciudad de Buenos Aires no da abasto, tanto en obras públicas como en privadas‘, además de que el turismo "aumentó ocho por ciento en el último semestre, lo que se traduce en más trabajo en gastronomía y hoteles".