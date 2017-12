Rocca y Gutiérrez ya ven un país gasífero, con precios casi 50% debajo de los actuales

El yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta ya dejó de ser una promesa y se convirtió en una realidad, en un escenario en que hoy se identifica a la energía como un activo estratégico que debe ser abordado como una política de Estado. El desafío para el país es contar con abundante energía para impulsar el crecimiento económico, a precios mucho más bajos que los actuales y estables en el largo plazo, y abrir el juego para la conformación de una importante cadena de proveedores con fuerte participación de empresas nacionales.

En los últimos cinco años, sólo YPF invirtió u$s 7000 millones en Vaca Muerta y perforó 590 pozos de gas no convencional. En la misma línea, el Grupo Techint, a través de Tenaris, líder en la industria de tubos de acero sin costura, está realizando una inversión cercana a los u$s 2500 millones hasta 2019.

"El desarrollo de nuestro activo va a requerir más de u$s 5000 millones en los años sucesivos, pero en este momento estamos invirtiendo a un paso en el orden de u$s 85 millones por mes", señaló ayer Paolo Rocca, presidente y CEO de la Organización Techint, en el panel de cierre del 16º Seminario ProPymes, el programa de apoyo a pymes proveedoras y clientes de la cadena de valor de la compañía, de la que hoy participan 848 firmas.

Rocca indicó que para el país "la energía puede ser un motor fundamental", como lo es el agro, la infraestructura, la construcción, el desarrollo inmobiliario y la industria automotriz, en tanto valoró el rol del Gobierno en plantear una visión de largo plazo y hacer de la energía una política de Estado.

Miguel Gutiérrez, titular de YPF, presente en el panel de ProPymes, coincidió en el gran potencial que hay en materia de producción gasífera no convencional, teniendo en cuenta que YPF perforó casi 600 pozos de shale pero en la formación Permian (EE.UU.) ya se llevan perforados unos 15.000 pozos. Destacó que la petrolera nacional hoy produce 13 millones de metros cúbicos diarios (MM m3/día) de shale y tight gas, que representa un 26% de su producción total.

Con esta perspectiva de crecimiento de la industria, Gutiérrez dijo que visualiza "una Argentina gasífera a precios competitivos para ser grandes productores gas y exportar". Advirtió sobre las ventajas que tendría poder definir un horizonte previsible para el precio del gas, en torno a u$s 4/4,5 MM Btu, mientras que Chile paga 7,5/8 u$s/MM Btu y hoy tenemos que importar a 7,5 u$s/MM Btu. "Podemos industrializar ese gas en cadenas de valor como petroquímica, fertilizantes, y la oportundidad de crear otros clusters de negocios a partir de un gas que sea barato", pronosticó.

Paolo Rocca precisó que están construyendo un nuevo gasoducto junto con YPF y además, están viendo cuán integrada está la cadena. Al respecto, adelantó que "hoy el desarrollo de gas para la Argentina se puede hacer con un nivel de integración local del orden del 85%", una participación envidiable para cualquier otra industria en el país.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, en tanto, destacó el rol de la energía como motor de la economía, en un contexto en el que "el Presidente ha tenido a la energía como un pilar de toda la cadena de desarrollo industrial". En ese sentido, Peña se preguntó "cómo hacer para que la cadena de valor de Vaca Muerta genere una cadena de valor global".