Rocca negó que Techint participara en el "club de la obra pública"

El inicio de la reunión anual de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que se desarrolló ayer fue contundente. Tras las palabras de apertura de Mauricio Macri, en las que se refirió al escándalo de los cuadernos, el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, dejó clara su postura: "Techint no participó en el club de corrupción de la obra pública de ninguna manera. A lo largo de los últimos 12 años, Techint, que es la compañía de mayor potencial , logró solo el 1% de la inversión gestionada por el Ministerio de Planificación", dijo en su exposición dentro del panel de empresarios, rodeado de Luis Pagani de Arcor, Enrique Cristofani del Banco Santander Río , Federico Braun, de La Anónima, y Héctor Magnetto, de Clarín.

No obstante, el principal accionista del Grupo Techint reconoció que él y sus empleados jerárquicos fueron "conscientes de lo que pasaba" en torno a los presuntos pedidos de coimas del gobierno kirchnerista, pero aseguró que no fue "cómplice ni partícipe".

En ese sentido, si bien rechazó haber formado parte del "club de corrupción", admitió ante sus pares que pagaron coimas para lograr la intermediación del gobierno kirchnerista ante Venezuela. "En esta circunstancia, por lo que entiendo, Luis Betnaza accedió a una exigencia del Gobierno de aquel entonces en un apoyo supuestamente para el compromiso que conllevaba a toda la gente del Ministerio en ese momento", reconoció. Betnaza es el CEO de la compañía que esta semana declaró como arrepentido.

"Se había militarizado la empresa", justificó Rocca ayer. Y agregó: "Para nosotros fue un trauma enorme, porque era parte del crecimiento global de la empresa. Pero esto es lo que ha pasado. Nosotros en aquel momento actuamos para defender a nuestra gente y en ese contexto se dio el tema que comenté", aseguró.

Ya abajo del panel y ante preguntas de periodistas prefirió guardar el silencio. "Vine acá a hablar solo entre empresarios", espetó. Frente a versiones acerca de que presentaría en Comodoro Py, la empresa aseguró que no era así.

Betnaza declaró el viernes pasado dentro de la causa por presunto pago de coimas que se investiga luego de que se conocieran los "cuadernos k". Según dijo ese día, el dinero no era para obra pública aunque reconoció que pagaron por "la situación de necesidad" que estaban viviendo en Venezuela, en medio de la expropiación de Sidor.

Vaca Muerta

Sobre otros aspectos, en su exposición en el Hotel Sheraton de Retiro y frente a unos 200 empresarios Rocca estimó que con la explotación de Vaca Muerta se podrá generar exportaciones por u$s 15.000 millones en los próximos 5 años. Pero dijo que en la Argentina eran necesarias reglas de juego estables, percepción de estabilidad (en relación a las elecciones presidenciales) y acceso al crédito.

"El Grupo Techint está muy comprometido con Vaca Muerta como nunca estuvo en los pasados doce años y no tiene proyecto de tal envergadura en ningún lugar el mundo. Hoy se dan las condiciones", sumó. Y aseguró: "De esta tormenta se sale para adelante y con una responsabilidad de todos nosotros de sostener las inversiones".

Según dijo Rocca, uno de los principales empresarios del país, la estimación del ahorro fiscal para el 2018, "definido como la diferencia entre el costo de importar y la integración que el Estado está dando de acuerdo a la Resolución 46, a un costo declinante es hoy de u$s 400 millones y este ahorro fiscal será de u$s 700 millones en 2019".

Avanzó en su análisis cuando agregó que el impacto en la balanza de pago "es del orden de u$s 1500 millones en 2018 y va a ser u$s 4000 millones en 2019. Es muy muy grande. Son u$s 4000 millones derivados de la reducción de importaciones y de exportaciones ya en 2019".