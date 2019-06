Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, la fórmula presidencial de Consenso Federal 2030

En medio de los efectos que sigue causando el anuncio de la fórmula Macri - Pichetto, se conoció que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna será candidato a presidente y su compañero de fórmula será el actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Así, el espacio que quiso presentarse como la "tercera vía" también tendrá su expresión, luego del vaciamiento de Alternativa Federal. El espacio que integrarán juntos se llamará "Consenso Federal 2030".

Por medio de un comunicado, en el que se subraya que "la mayoría de los argentinos necesita y reclama un espacio electoral que sea una alternativa superadora que les permita comenzar un camino de crecimiento, de justicia social y de unión para salir de la tremenda crisis que afecta a nuestra industria, a nuestras pymes y fundamentalmente al pueblo", los dos referentes dieron a conocer su decisión de unificar las dos fuerzas políticas.

Así, los dos líderes politicos, que en un primer momento iban a competir en las PASO, crearon "Consenso Federal 2030" y se presentarán a las elecciones "trabajando juntos, concentrando sus esfuerzos en la construcción de una alternativa posible a la pretendida polarización entre Macri y Cristina".

Alternativa Federal se quedó sin tres de sus principales referentes

Más temprano, Margarita Stolbizer ratificó en su cuenta de Twitter la postulación de Lavagna y mencionó: "Hay otro camino: el de la seriedad en contra de la grieta".

Luego de idas y vueltas, a horas de finalizar el plazo para la presentación de alianzas y frentes, Urtubey aceptó no ser precandidato a presidente y será el compañero de fórmula de Lavagna, quien desde el inicio de su postulación no quiso participar de las PASO, uno de los puntos que termino de fracturar el espacio de Alternativa Federal.



Tras el anuncio de la candidatura del senador peronista Miguel Pichetto a vicepresidente de Mauricio Macri, por el frente ‘Juntos por el Cambio’, y el pacto de Massa con el kirchnerismo, los “tiempos se aceleraron y no dejaron otras opciones que ir juntos y evitar la interna”, señalaron allegados al ex ministro de Economía.

La incognita ahora pasa por Sergio Massa que hoy por la tarde mantendrá un encuentro con Alberto Fernandez





Así las cosas, Alternativa Federal “no dejará de existir” sino que “participará junto con Consenso 19 en un mismo frente, pero seguimos siendo la única alternativa al kirchnerismo y a Cambiemos, con un proyecto serio de gobierno”, manifestaron desde el círculo íntimo del mandatario salteño.



Tanto Massa como Pichetto conformaban el núcleo duro y fundador de Alternativa Federal como un espacio peronista no kirchnerista, pero ambos se fueron a los polos opuestos de la "grieta", aunque cada uno a un lugar diferente.

De está forma, Alternativa Federal se quedó sin tres de sus principales referentes. La incognita ahora pasa por Sergio Massa que hoy por la tarde mantendrá un encuentro con Alberto Fernandez y analizará si se incorpora a Unidad Ciudadana. Ayer, el titular del Frente Renovador se reunió en su oficina de Avenida del Libertador 850 con el presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, y un puñado de dirigentes peronistas y sindicales para acordar su retorno a las filas del PJ además de ampliar la convocatoria a "todos los partidos políticos, incluída la UCR, para integrar un gran frente opositor".

Sin responder preguntas, y con un gesto adusto que no disimuló ante las cámaras, Massa fue el primero en hablar con los periodistas que esperaron en la puerta del edificio el fin del improvisado encuentro.

"Fue una reunión muy buena y muy productiva, en la búsqueda de una construcción de una coalición de partidos donde cada uno respete su individualidad", sentenció el referente del Frente Renovador.