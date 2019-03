Roberto Lavagna, presidente: "Le diría al Fondo basta de ajuste"

Roberto Lavagna, habló sobre su posible candidatura y de cómo debería ser la gestión económica del futuro presidente. El ex ministro dijo que, si fuera presidente, renegociaría el acuerdo con el Fondo y le diría "basta de ajuste" porque es necesario "movilizar todos los recursos ociosos" que el país tiene para lograr la reactivación de la economía.

Sin embargo, evitó anticipar alguna decisión sobre su postulación, aunque dijo "no tener dudas acerca de la demanda del electorado" al respecto. Y aclaró que "no hará campaña en torno a la corrupción" .

La situación económica y el acuerdo con el FMI

"(Llevamos) 8 años de estancamiento y una caída en términos de ingreso promedio per cápita que lleva a que el nivel de hoy sea igual al de 2007. Nuestros vecinos avanzan en todos los planos y Argentina se encuentra absolutamente estancada", aseveró al referirse a la situación económica del país, en una entrevista que concedió al periodista Jorge Fontevecchia, por el canal Net TV.

Y respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), consideró que debe renegociarse. "Le diría 'basta de ajuste', la conversación debería girar en torno a cómo movilizar todos los recursos ociosos que este bendito país tiene", sostuvo.

Al hablar de la coyuntura macroeconómica, el ex ministro explicó que, a su criterio, hay que "reordenar todos los precios relativos". "Es decir, salario, tipo de cambio, tasa (de interés). De esa macro depende que una economía arranque o no. Y ese ordenamiento no se hace por decreto", abundó.

La obra pública

Lavagna resaltó, sobre el final de la entrevista, que denunció la corrupción y la cartelización de la obra pública cuando aún era ministro del kirchnerismo y que pocos días después lo echaron.

Además, consideró que "hay sectores beneficiados" con el gobierno de Cambiemos, como el energético o el financiero, pero dijo "no saber" si tiene que ver con la naturaleza de la política que se sigue o con intereses particulares.

En ese contexto, indicó: "No voy a hacer campaña en torno a la corrupción en un país donde está por discutirse todo".

La candidatura

Lavagna aseguró que no buscó la probable candidatura que lo volvió a poner en el centro de la escena política, sino que "se dio por una serie de circunstancias".

"Cuando empezó a aparecer este tema de una eventual candidatura mi primera reacción —que aun hoy es válida— es que le toca a alguien de una generación siguiente a la mía", explicó.

Pero aclaró: "Eso depende de la voluntad y el grado de aceptación de quienes siguen. Si esa persona existe o no existe, no lo sé. No me corresponde analizarlo".

Lavagna dijo, no obstante, "no tener dudas acerca de la demanda del electorado" respecto de su posible candidatura pero manifestó sus dudas sobre "la capacidad real de armar un espacio con peronistas, radicales, socialistas".

"Armar eso es complejo cuando hay dos opositores que prefieren que haya una grieta, un gran agujero aunque parte de los argentinos nos estemos cayendo por ese agujero", analizó.

Sin embargo, indicó: "Si estoy acá, en este proceso, es que advierto efectivamente que en la sociedad hay una demanda fuerte de un cambio de salir de lo que le ofrecen Macri o Cristina, una grieta profunda sin el mínimo diálogo".

El kirchnerismo y el macrismo

Lavagna criticó tanto a Mauricio Macri como a Cristina Kirchner, a quienes definió como figuras que "tienen una vocación por el todo".

"Ambos creen que son los que han sido llamados en determinado momento a gobernar, que pueden ignorar al resto, aún siendo minoritarios. Al no reconocer que son simplemente la parte de un todo, tienen poca capacidad de diálogo. No porque no haya habido, pueden hablar pero con poca capacidad de escuchar", aseveró.

El ex ministro lamentó también la falta de un proyecto de país: "Tenemos un país donde de un lado hay marketineros y del otro lado pseudo-ideólogos. Ninguno tiene un proyecto claro de país. Creo que es el momento para definir un orden de progreso, de paz, de justicia social, me parece eso que es lo que la población argentina quiere y tiene derecho a demandar".