Roban y destruyen una casa del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel

El premio Nobel de la Paz y activista de Derechos Humanos Adolfo Pérez Esquivel denunció hoy que su casa ubicada en el barrio San Eduardo del Mar, en la zona sur de Mar del Plata, fue totalmente desvalijada y que “se llevaron hasta el inodoro”.

Pérez Esquivel sostuvo que es “preocupante” el tema de los asaltos en Mar del Plata, como también el accionar de una organización nazi en la ciudad, donde hay tres detenidos que se negaron a declarar ante la justicia Federal, al considerar que “esos grupos vuelven a resurgir con mucha fuerza, en muchos lugares”.

“A mí me destrozaron la casa en la costa. La saquearon, directamente. En San Eduardo del Mar. Estos grupos neonazis deben ser controlados y sancionados porque son violentos, provocan una situación de inseguridad muy grande. Habrá que ver quiénes apañan a estos grupos”, sostuvo el declaraciones a la radio marplatense LU9.

Al ser consultado sobre si esos grupos se escudan bajo algún segmento de poder, Pérez Esquivel dijo que “están organizados y financiados por sectores que uno no sabe, pero que son peligrosos para la sociedad. No puede ser esto. Tienen que intervenir las fuerzas de seguridad”.

“También hay que decirle, ahí, al intendente (Carlos Arroyo) que tome las medidas preventivas. Hay una responsabilidad del municipio, del intendente particularmente. También de las fuerzas de seguridad qué es lo que está pasando y como esto vuelve a resurgir con esta vilurencia”, aseveró.

Respecto al robo en su propiedad indicó que fue “ya hace una semana” y precisó que fue “saqueada”, ya que se llevaron “cocina, inodoro y hasta piletas”.

“Rompieron rejas, rompieron todo. Ahora espero viajar pasado mañana, trataré de ver, hablar con la policía. El año pasado saquearon 42 casas en el barrio. Todo queda en la total y absoluta impunidad. Es tremendo esto. Entonces estamos en un estado de indefensión total. Es lo grave que se está produciendo en Mar del Plata y si bien han colocado policías, que no sabemos por qué no patrullan, no hay seguridad ninguna”, se quejó.

Fuente: Agencias Buenos Aires