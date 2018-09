Riesgo país en caída libre: 290 puntos en 20 días, bien por Argentina

El despertar de Peronia: de la esquizofrenia licuatoria a la mediocridad licuada. En estos meses de locura que vivimos todos de la mano del dólar, no fui de los que esperaba un escenario apocalíptico. Sí enfaticé en imaginar a una Argentina que transitaría un largo sendero de mediocridad asistida en donde se haría indispensable la existencia de un garante de última instancia que aliviane la carga hacia una eventual convergencia de largo plazo y parecería que dicho escenario comenzó a descontarse por el mercado internacional de bonos. La columna de hoy se resume en una pregunta: ¿podrá el FMI convertirse en ese garante de última instancia tal como la Reserva Federal lo hizo en 2008 para USA y el Banco Central Europeo en 2011 para Irlanda o España? Si la noción de un escudo protectivo permanente se instaurase en el mercado (denominado usualmente como “Put gratis”) quizá sea posible lo impensado: que Argentina pueda volver a los niveles de riesgo país de inicios de año y en lo personal, no descarto ese escenario digamos, a dos años vista.

Finalmente se vino el fin de la siesta de Cambiemos. Comenzamos el 2018 con un CDS a 5 años cotizando en 225 puntos y al ritmo de una secuencia incomprensible e innecesaria de errores a cargo de los economistas socialistas de Cambiemos, llegamos al fatídico nivel de 815 puntos el 4 de septiembre o lo que es lo mismo: literalmente, volamos por el aire, marcando en nueve meses 590 puntos de aumento en riesgo soberano. Lo observado fue una locura que pudo haber sido mitigada si este gobierno se hubiese despertado antes de la siesta en la que vivió durante dos interminables años y medio. Desde dicho nivel cuasi-armagedónico sin embargo, el colapso del riesgo país fue vertical cotizando el viernes pasado en 525 puntos, lo cual es una excelente noticia dado que estabiliza uno de los varios frentes que padece la economía argentina: el financiero. Otro aspecto sumamente alentador es que al 4 de septiembre, la curva de CDS se había invertido, con una pendiente negativa de -105 puntos que describía un incipiente y potencialmente catastrófico pricing de un eventual default. Al cierre del viernes, dicha pendiente ya estaba positiva, nuevamente en +42 puntos indicando un proceso de normalización de curva que seguramente seguirá impactando positivamente la estructura temporal de riesgo país en los próximos meses. Un detalle: Turquía a 5 años exhibe 400 puntos de riesgo. ¿Es posible imaginar a una Argentina que en las próximas semanas converja al riesgo soberano de Turquía y si ese fuese el caso, qué impacto tendría en el precio de los bonos? Para ello faltan 125 puntos de compresión de spreads y no percibo a dicha dinámica como improbable.

Normalizándonos. Como primer conclusión entonces, dos aspectos muy positivos han ocurrido para la deuda argentina. Primero, colapsó el nivel del riesgo país en 290 puntos en solo 20 días, lo cual es histórico, no recuerdo haber visto un movimiento de semejante agresividad en tan corto tiempo. Segundo, la estructura temporal de riesgo país volvió a recuperar su pendiente positiva y a neutralizar por lo tanto, la probabilidad de un eventual default contenido en los precios de los bonos. No estabilizar este frente implicaría que tarde o temprano el monumental riesgo país exhibido semanas atrás encarecería el costo de fondeo de Argentina al punto tal de estrangularla y evitar el rollover de su deuda. Nos guste o no, Argentina seguirá endeudada y endeudándose por muchos años, por lo que el acceso al mercado de deuda internacional es indispensable si es que pretendemos algún tipo de convergencia estable a mediano plazo y para ello el riesgo país deberá bajar y mucho.

Las tres razones menos importantes detrás del colapso en spreads soberanos. Los últimos días se caracterizaron por un dólar operando mucho más tranquilo, acciones recuperando muy fuerte y bonos soberanos exhibiendo un rally casi vertical. Varios factores explican este resultado si bien creo que hay uno que sobresale por todos ellos y nadie lo está notando todavía. Primero, la devaluación corrigió el monumental déficit de cuentas externas, de 4% del PBI en 2018 iremos a un 1.5% en 2019, mitigando la principal fuente de drenaje de dólares. Segundo, un déficit fiscal primario de 2.7% de PBI en 2018 se reducirá a 0% en 2019, indicando una fuerte y muy bienvenida señal de disciplina fiscal. Tercero, un explosivo stock de Lebac de u$s 60.000 millones al inicio del año culminará siendo inferior a 15.000 al cierre de diciembre, dinámica que empieza a ser acompañada a la vez por una baja de tasas nominales en pesos que eventualmente comenzaría a reoxigenar a la diezmada economía real argentina. Claramente, la Argentina de hoy es bastante menos inconsistente que un año atrás y eso al menos para el corto plazo es una razonable noticia dado que impide que el barco en el que estábamos todos ahogándonos se siga hundiendo. Parece que finalmente estos pibes de Cambiemos se despertaron, gratis no fue, dado que en el proceso todos fuimos brutalmente licuados al ritmo de la nada como estrategia de base.

Sin embargo, la principal razón es otra. En este contexto, parecería que el principal motivo que subyace a todos es la incipiente percepción de que un hermano mayor blindará a la Argentina por un largo tiempo, obviamente me refiero al FMI. En la crisis del 2008, la Reserva Federal tuvo que convertirse en ese hermano mayor para estabilizar a la economía norteamericana. En 2011, el Banco Central Europeo tuvo que ponerle el pecho a la deuda PIIGS para estabilizar la zona-euro. Y parecería que en 2018, aparece el FMI como un incipiente garante de última instancia hacia la Argentina, generando un escudo de expectativas positivas tan fuerte que propició el colapso vertical de riesgo país en sólo 20 días. Tengo la sensación de que el FMI comienza a ser percibido por el mercado financiero internacional como ese “Put gratis” o dicho de otra forma, como ese “seguro protectivo” que podría eventualmente activarse si Argentina necesitase una ayuda adicional. Obviamente que nada será totalmente libre de costos. Argentina deberá seguir firme en su secuencia de austeridad con el ineludible objetivo de llegar en los próximos años a un sólido superávit fiscal primario que permita neutralizar al menos parcialmente, el rojo del déficit financiero. Si esta dinámica persistiese, no me sorprendería que Argentina pueda contar con el auspicio de un FMI que llegó para ayudar y cuya presencia para el bien de todos, no parecería ser efímera. Si este es el caso, bien por Argentina, no está muerto quien pelea. Si efectivamente, el Fondo Monetario Internacional se convierte en ese Put gratis, en ese seguro protectivo, en ese hermano mayor, todo tránsito hacia un equilibrio será infinitamente más sencillo. Nos queda sin embargo, un larguísimo sendero de sacrificio y corrección, pero al barco dejó de entrarle el agua. Como ciudadano argentino lo celebro y a pesar de mi liberalismo, banco a este gobierno en la iniciativa por una sencilla razón: en este barco estamos todos y si se hunde, perdemos todos. Bien por Argentina, es tiempo de apoyar a nuestro país.

"Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA."