Riera: "El desafío es atender a una población vulnerable pero no añosa"

La provincia de Buenos Aires, donde evolucionarían el 70% de los casos de coronavirus, apura su sistema de salud para lo que puede ser una emergencia, que tendría su pico “en mayo”. Así lo estimo el Director Provincial de Hospitales, Juan Riera, quien refuerza los 77 establecimientos a su cargo con camas de terapia intensiva, respiradores y la esperanza de que las variables demográficas locales hagan que el Covid-19 no impacte como en Italia o España.

-En Provincia, ¿con cuántos casos críticos el sistema quedaría colapsado?

-No dependerá solamente de cantidad de camas, sino de la estadía de los pacientes en esas camas. Es una enfermedad nueva que se comportó diferente en cada país. Estamos reconvirtiendo camas de terapia y adquiriendo nuevas. El stock de camas con reconversión, más los establecimientos del sector privado, municipales y provinciales sumarían 5000 camas. Esto no es equivalente a 5000 pacientes porque depende de la estadía de cada paciente en cada cama.

-Pero, ¿cuál es la proyección?

-Son estimaciones a partir de otros países como Italia o España. Pero que no tomaron las medidas que se tomaron en la Argentina porque nos adelantamos. Claro que trabajamos proyecciones y números pero no los podemos dar a publicidad porque no aportan nada.

-¿Debiera compararse con otros países según criterios, como la capacidad de cada sistema de salud de soportar una crisis?

-Varias maneras. Los italianos tienen 17 millones de habitantes mayores de 70, 5 mil camas de terapia intensiva, un sistema público de salud… Tuvieron un pico muy alto y saturaron ese sistema. Lo saturaron con la población mayor de 60 años, con patología agravada. Nosotros podemos llegar a tener 5500 camas en la provincia de Buenos Aires. Tenemos 6 millones de personas mayores de 60 años en toda la Argentina. No estaríamos mal. Pero eso no nos relaja. Nos obliga a pensar en variables a tener en cuenta para hacer la previsión. No es solo cantidad de camas o estructura sanitaria, sino el perfil poblacional. No sabemos cómo actuará el virus acá porque no tenemos tanta población añosa. Tampoco sabemos cómo impactará en la población vulnerable. El antecedente más cercano es la gripe H1N1.

-¿Cómo afectaría a la población vulnerable?

-El cuadro grave respiratorio será similar a pacientes añosos, quienes tienen otros cuadros por su patología de base. En pacientes de alto grado de vulnerabilidad, el impacto de una neumonía grave requerirá que sea ventilada (uso de respiradores).

-¿Cuántos respiradores tiene la Provincia?

-Como el stock de camas críticas. Tenemos un sistema con 800 camas operativas que tienen respiradores. Con la reconversión podemos llegar a sumar 900 más por lo que ministerio compró 900 respiradores y compraría otros 500 más. Además podríamos incorporar alrededor de 4500 trabajadores más porque es necesario el ingreso de personal sanitario, que estuvo congelado el ingreso durante los últimos 4 años. Esto lo están cambiando el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.

-¿Están preparando hoteles, campings o clubes para enviar pacientes no severos?

-Sí. Esa preparación la llevan adelante fundamentalmente las intendencias, que son las que tienen competencia para la atención primaria de la salud. Ya comenzaron con la adecuación de instituciones, hoteles, complejos gremiales, que ofrecen capacidad de alojamiento para la aislación de casos sospechosos.