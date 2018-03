Ricardo Sáenz: "Estoy convencido de que a Nisman lo mataron"

Tras 14 meses de investigación, finalmente la causa que indaga la muerte del fiscal Alberto Nisman pasó al fuero federal. Ahora, se investigará si fue un asesinato, tal como había afirmado en un dictamen el fiscal general de la Cámara del crimen, Ricardo Sáenz.

Esta mañana, en diálogo con radio Nacional, Sáenz habló al respecto y afirmó que a Nisman lo mataron.

"Siempre pensé que a Nisman lo mataron. Cuando vi la causa por primera vez en agosto, estaba todo muy dudoso. Pero ahora que la volví a ver no me quedó ninguna duda", señaló el fiscal, quien agregó que "un suicidio no tarda 14 meses en debatirse".

En esta línea, explicó que dos de los tres jueces de la investigación dicen que "hay motivos plausibles para darle razón a la querella de que había terceras personas en la escena del crimen, lo que es lo mismo que decir que lo mataron".

Asimismo, el fiscal se refirió a los errores en la investigación y criticó la forma en que fue direccionada y el “extraño intercambio telefónico” entre un fiscal federal y un jefe de la policía bonaerense y otros agentes de inteligencia.

“No tengo dudas de que el gobierno anterior trato de encubrir la muerte de Nisman, distrayendo la atención con su vida personal, tratando que no se hablara y de escrachar fiscales en cadena nacional”, denunció Sáenz.

Por último, remarcó: "Estoy convencido de que a Nisman lo mataron. No sé si podremos dar con el autor material, pero se va a poder perfilar cada vez más claro quiénes fueron los autores intelectuales, quienes lo organizaron y a quienes favorecía esta muerte".