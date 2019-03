Rial: "A Macri nunca le interesó la política, si no el fútbol y las minas"

En el contexto electoral la política local y sus protagonistas están bajo la lupa de quienes quieren saber cuál será el rumbo económico tras las elecciones de octubre. En este sentido, el conductor y periodista Jorge Rial analizó el panorama nacional y cuestionó con dureza al presidente, Mauricio Macri , a la ex mandataria Cristina Kirchner y opinó sobre el futuro político de Marcelo Tinelli.

El periodista se refirió a la última entrevista que dio el Jefe de Estado, analizó sus declaraciones y lo calificó como una persona a la que le falta vocación para trabajar dentro de la política.

“Lo noté nervioso y con una firmeza absolutamente fingida. Creo que lo que contó del padre es terrible por donde se lo mire, me parece grave“, expresó Rial anoche en diálogo con el canal A 24.

Rial se preguntó cuáles fueron los motivos que llevaron a los argentinos a votar a Macri : "¿Por qué creímos en Mauricio Macri los que lo conocíamos, si sabíamos que no iba a hacer mucho más que esto? Conocíamos sus limitaciones. ¿Nos sorprende de verdad? No me sorprende… O sí. No pensé que se iba a deshilachar tanto, pensé que se iba a rodear de los mejores en economía. Pero fue al revés: en la política se juntó con gente que sabe rosquear mucho y armó buenas alianzas, y en economía falló de la peor manera. El fracaso económico de Macri es estrepitoso".

“Los que lo conocemos nunca lo vimos interesado en la política, siempre le interesó el fútbol y las minas”, disparó el conductor.

“El mismo dice es el peor trabajo que tuvo. A él no le gusta esto, se nota que no tiene vocación por esto. Yo no sé si sabe administrar el poder y llegó un punto que no sé cómo vamos a salir de acá, es preocupante”, agregó.

Al opinar sobre Cristina Kirchner, Rial dijo que “ella sigue siendo quien reúne la mayor cantidad de votos dentro del peronismo pero, para él, su candidatura en las próximas elecciones se encuentra lejos de estar confirmada: "Esto de Cuba podría ser una salida elegante. Bajarse para cuidar a su hija podría ser una imagen potente. Cuando ella se baje el peronismo solo se va a alinear, como hizo siempre. Creo que ella está preocupada de verdad. No tiene inmunidad, está solita y puede ir presa en cualquier momento si Bonadio tiene ganas de meterla presa".

Al finalizar, también habló de Marcelo Tinelli y su futuro en la política. Para el conductor sería “un error” que se presente a las próximas elecciones porque "el poder se constituye desde adentro del poder".

"No existe el outsider en la política. Lo que pasó con Trump fue porque es millonario y a base de guita fue el mejor posicionado en el Partido Republicano, que lo tuvo que adoptar pese a que no lo quería".

"Creo que lo que tiene que hacer es alinearse. Es un tipo que puede unir si se pone de un lado, como él dice, que quiere ponerse en el peronismo. Puede ser un factor de unión porque hace falta otra mirada extra política", sostuvo.

Y concluyó: "Él tiene vocación de poder. Puede ser gobernador o presidente, es posible. Pero no ahora. Creo que ahora está haciendo un buen laburo y ojalá que siga después. Por lo que me cuentan se está preparando… Nadie nació guitarrero ni con uñas. Las uñas te van creciendo y la guitarra la vas domando. Macri no era guitarrero y ahora es presidente, con todo el derecho del mundo, votado democráticamente".