Revive el ánimo por la soja: subió más de 2% en el mercado de Chicago

Los precios agrícolas subieron ayer en la Bolsa de Chicago animados por previsiones de clima que pueden perjudicar los rendimientos de los cultivos de Estados Unidos. Los futuros de soja subieron más de 2%, y acompañando alzas del maíz y el trigo.

Una parte de las subas se habría debido a movimientos especulativos ya que los grandes fondos tenían posiciones cortas importantes, introduciendo vulnerabilidad a la coberturas de estas posiciones e impulsando al alza los precios de los granos gruesos.

La soja concentró la mayor atención porque hilvanó su décima alza consecutiva", ya que el mercado mira con ansiedad previsiones de temperaturas muy elevadas y pocas lluvias a mediano y largo plazo.

La soja para agosto subió 23,75 centavos y cerró u$s 10,2475 por bushel, tras alcanzar máximos desde el 9 de marzo a u$s 10,2950. El contrato para noviembre de la nueva cosecha también avanzó 23,75 centavos, a u$s 10,3925, luego de tocar máximos en cuatro meses a u$s 10,4375.

En el mercado local, por la soja condición cámara la exportación ofreció $ 4250 mientras que las fábricas pagaron $ 4150 por tonelada, mejorando en ambos casos los valores del día viernes. Para mayo 2018, posición de cosecha nueva, se pagaron u$s 255 la tonelada.

Para analistas de JPMorgan, los precios agrícolas deberían subir en el segundo semestre porque "las reservas disminuirán en razón de la elevada demanda y un clima poco favorable a los cultivos".

El bushel de maíz (unos 25 kilos) para diciembre subió ayer a u$s 4,1475 contra u$s 4,0475 del cierre anterior. Así los futuros de maíz subieron a máximos en un año por temores a un menor rendimiento de la cosecha debido al clima cálido y seco en porciones de la región central de Estados Unidos esta semana, cuando las plantas inician la fase de polinización.

El de trigo para setiembre aumentó a u$s 5,5000 contra u$s 5,3500 del viernes. También subieron los futuros de trigo, liderados por los contratos negociados en Mineápolis por temores a pérdidas de la cosecha debido a las persistentes condiciones climáticas adversas en la parte norte de los Grandes Llanos estadounidenses.

Un agregado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyectó ayer que la cosecha de soja en Brasil en la campaña 2017/18 sumará 105 millones de toneladas, debajo de los 107 millones de toneladas calculados oficialmente por la entidad.

En caso de confirmarse, el volumen de la campaña 2017/18 será casi un 8% menor que los 114 millones de toneladas de 2016/17, de acuerdo al agregado.