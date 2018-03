Revisaron a Cristian Lanatta por supuesto caso de dengue

Cristian Lanatta, uno de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez que estuvo 15 días prófugo tras escapar del penal bonaerense de General Alvear, fue sometido a una serie de estudios por la posibilidad de que hubiera contraído dengue, aunque dieron negativo.

Según indicaron fuentes del servicio penitenciario, no sólo Cristian Lanatta fue revisado por los médicos en el Hospital Penitenciario Central del penal de Ezeiza, sino también su hermano Martín Lanatta y Víctor Schillaci, por "prevención". "Todos los estudios dieron perfecto. No tienen nada", indicaron a las fuentes consultadas, que agregaron de todos modos que Martín continúa con curaciones en su ojo y que Christian arrastra un problema de hipertensión.

Uno de los abogados que representa a los hermanos Lanatta, Humberto Próspero, relató en declaraciones a Radio 10 que el traslado se debió a que su defendido "padecía un cuadro febril de setenta y dos horas que no cedía‘.

Próspero dijo que Lanatta le dijo que "probablemente pudo haber sido picado" mientras se encontraba "en unos arrozales empantanados" de las inmediaciones de la localidad santafesina de Cayastá, donde finalmente fue apresado el 11 de enero pasado junto a Schillaci. Su hermano, Martín, fue localizado dos días antes en la misma ciudad. Los tres estuvieron prófugos dos semanas, tras escaparse del penal de General Alvear, donde cumplen prisión perpetua.