Revelan el último audio de Nisman, horas antes de morir: "Mi futuro no es importante en todo esto"

"El futuro mío no es importante en todo esto", dice Alberto Nisman. Es un audio. Fue grabado por la Agencia Judía de Noticias, en una entrevista con el fiscal, horas antes de morir. El audio fue aportado en la Justicia por Daniel Berliner, el director de la Agencia, quien mantuvo una charla con Nisman algunas horas antes de que fuera encontrado muerto.

La grabación, dada a conocer por el programa Telenoche (canal 13), data del viernes previo a la muerte del fiscal, según confirmó el denunciante a Infobae.com

La desgrabación, en forma completa:

Ojalá todos los ciudadanos, los 40 millones puedan escuchar y ver la prueba que yo tengo entre mis manos, para darse cuenta ellos solos, para que nadie les cuente "pasó blanco pasó negro".

Pero en lo personal que es lo que a vos te interesa obviamente que la situación no es fácil: decirle a tu hija "preparate porque vas a a escuchar cosas de tu padre, cosas que jamás en tu vida escuchaste de ninguna persona.

Voy a parecer el peor monstruo que hay en la tierra". Primero, yo asumo todas las responsabilidades. Y además, pecaría de inocente y sería mentira si digo "no imaginé lo que iba pasar", porque yo sabía que esto iba a pasar.

Sabía que pase lo que pase, yo esto lo tenía que hacer. Yo no podía guardarme esta prueba. Por mí y por la ciudadanía. Y bueno, saldré como saldré. Con que se sepa la verdad ya el futuro mío es lo menos importante en todo esto.

Es que tenía dos posibilidades: o me iba antes de hacerlo y no lo hacía, o lo hacía. Irme sin hacerlo era mostrarse un cagón y no lo iba a hacer absolutamente nadie. No se puede permitir esto. Todos saben lo que hicieron. Lo que todos no saben, o deben estar rompiéndose la cabeza, es hasta qué punto de información tengo yo, hasta dónde llega ¿entendés?