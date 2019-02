Revalúo impositivo: crónica de un fracaso anunciado

La posibilidad de adherir al revalúo impositivo de bienes de uso previsto por la Reforma Tributaria vence el próximo jueves 28 para las firmas que cierran ejercicio en diciembre, y en el mercado hay una percepción de que fue un fracaso, a pesar de que permite comprar inflación futura.

Ese fracaso se debería a algunas previsiones del régimen como la renuncia a hacer reclamos de ajuste por inflacion; que no se permite tomar el 100% del nuevo valor si el bien se vende en el primero o segundo año, y que obliga a revaluar todos los bienes de una misma categoría, no pudiéndose optar por uno sólo, enumeró Ezequiel Passarelli, de SCI Group.

La UIA solicitó que el revalúo impositivo sea gratuito

Además, entre las diversas propuestas para pymes que le presentó la Unión Industrial Argentina (UIA) al Gobierno el mes pasado, se encuentra la solicitud de que el revalúo impositivo sea gratuito; es decir, que no se pague el impuesto especial del 5% al 15% que establece la ley.

El principal argumento de la entidad fue lo que consideró el "fracaso rotundo" del régimen que pretendía resarcir a las empresas ante la prohibición legal de aplicar el ajuste por inflación impositivo desde mayo de 1992.

Los profesionales de Ciencias Económicas habían solicitado una prórroga del plazo de opción al revalúo

En la presentación que le hizo la UIA al Ministerio de Producción, se menciona que solamente adhirieron 200 empresas y la AFIP tan solo recaudó $ 2 millones, cuando, al presentar el proyecto, el Gobierno pretendía recaudar $ 25.000 millones.

Consultadas por este diario, fuentes de la AFIP respondieron que no dan ese tipo de números. Pero aunque las cifras de la UIA no sean exactas, la percepción de los contadores que deberían estar dedicándose al revalúo es que no tienen trabajo.

De hecho, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño (Cpcecaba) envió una nota al titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, solicitando una prórroga del plazo de opción al revalúo, con la firma del presidente de la institución, Humberto Bertazza.

A partir de este escenario poco alentador para el régimen, y considerando el inminente vencimiento, sirve preguntarse por qué las empresas y las personas no adhieren, comentó Ezequiel Passarelli, de SCI Group.

Ajuste por Inflación

El primer gran problema se presenta cuando, para adherir al revalúo impositivo se debe renunciar expresamente a cualquier derecho o reclamo que se quiera hacerle al Estado sobre la injusta prohibición de aplicar el ajuste por inflación desde hace más de 25 años, indicó Passarelli.

Con más de 100 fallos de la Corte Suprema de Justicia a a favor de aplicar el ajuste por inflación, es muy difícil pedirle a un empresario que renuncie a este derecho, porque puede involucrar realmente un ahorro muy grande en el Impuesto a las ganancias , precisó Passarelli, y opinó que esto debería eliminarse como condición para adherir al revalúo.

En caso de venta

Si un bien revaluado se vende en el primer año o en el segundo año, la ley no permite tomarse el 100% del valor revaluado, sino que se tomará solamente el 40% o el 70%, respectivamente.

Esto también es bastante injusto, enfatizó Passarelli, y añadió que "la idea del revalúo es resarcir a las empresas de una prohibición desmedida de no aplicar el ajuste por inflación tantos años, y en estos casos, es donde se torna más ilógico".

Passarelli ejemplificó el caso de una empresa que compró un terreno en 1995 en $ 10.000; hoy ese terreno vale $ 10 millones, y logra venderlo en $ 11 millones.

El resultado real de la operación no es $ 10.990.000, como sostiene la AFIP desde hace más de 25 años, pretendiendo que se pague 35% de Impuesto a las Ganancias sobre ese importe ficticio. Por el contrario, es de solamente $ 1 millón, y se debería pagar impuesto únicamente sobre dicho resultado.

Aplicando el revalúo impositivo se actualizarían los $ 10.000 a $ 10 millones, pero, si se vende el primer año, solamente podríamos tomar el 40% y, si se vende el segundo año, el 70%.

“No se entiende muy bien por qué. Si justamente la idea del revalúo impositivo es la de tratar de traer justicia a un caso realmente injusto”, dijo Passarelli.

Todos o ninguno

Otro problema que se presenta es la obligación de optar por todo o nada. No se puede aplicar el revalúo únicamente a un bien y dejar afuera el resto de los bienes que conforman el mismo rubro.

El problema es que, por ejemplo, en el caso de las acciones para personas físicas hay una gran diferencia si las acciones cotizan en bolsa de Argentina que están exentas del Impuesto a las Ganancias, de aquellas que no cotizan y tributan el impuesto a la renta financiera.

“No tiene ningún sentido pagar impuesto por las primeras, si no están gravadas en Ganancias. ¿Para qué pagar?”, se preguntó Passarelli.

Si se hacen los cálculos y se ve que no serviría aplicarlo al caso de las acciones que no cotizan en Bolsa, no servirá aplicar el revalúo impositivo también a las que no pagan impuesto a la renta financiera.

Recupero del impuesto

El cálculo que hacen los empresarios es este: ¿en cuánto tiempo recupero el impuesto que pago para revaluar?, explicó Passarelli, y agregó que hay diferencias entre los distintos tributaristas.

Según los cálculos de Passarelli, hay algunos casos como los bienes muebles, con vida útil corta, en donde en 3 años, por ejemplo, se recuperaría el impuesto.

Sin embargo, hay otros casos, como los inmuebles, en los que el recupero es realmente muy largo, más de 15 años, y no tiene sentido el revalúo.