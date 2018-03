Reunión clave por el futuro de Bonadio

En la antesala de la declaración de Cristina Fernández de Kirchner, la Cámara Federal porteña realizará hoy una audiencia clave para su futuro al frente de la causa de dólares a futuro. La Sala II de la Cámara de Apelaciones porteña deberá resolver sobre un pedido de apartamiento del juez Claudio Bonadio, quien citó para pasado mañana a la ex Presidenta, atendiendo al reclamo de otro de los acusados, el exdirector del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Pedro Biscay.

Los jueces citaron para las 11 a una audiencia oral a los abogados de Biscay, Alejandro Rúa y Paula Honisch, para que fundamenten su pedido. Se trata de la causa en la que Bonadio también le tomará declaración al exministro de Economía Axel Kicillof para el martes, a quienes responsabiliza por haber tomado la decisión política de la maniobra investigada. No se sabe si la Cámara resolverá el posible apartamiento de Bonadio antes ambas indagatorias. La defensa de Biscay recusó a Bonadio porque el magistrado les negó fotocopiar parte del expediente, con lo que consideran que se les ha negado el derecho de defensa. "Un mes después que las pidiera y a días de la fecha en que nuestro asistido debe presentarse a declarar en el legajo, no ha podido obtener aún copia de la voluminosa documentación reservada en Secretaría y que ha reclamado", reprocha parte del escrito por el que piden el apartamiento del juez.