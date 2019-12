Retenciones: un cambio que garantiza a Alberto unos u$s 2000 millones extra

Los cambios que introdujo el Gobierno este sábado con el Decreto 37/2019, publicado en un inusual Boletín Oficial sabatino, permitirán a Alberto Fernández contar con un extra de unos u$s 2000 millones, según se terminen de definir las alícuotas que desde ahora tributarán la soja, el maíz y el trigo.

Al dejar sin efecto el tope de $ 4 por dólar exportado vigente desde septiembre de 2018, pero no derogar el decreto que las impuso, pasan a regir los máximos de 12% para los cereales y de 30% para la soja, tal como está estipulado en el Presupuesto 2019, confirmaron desde el Gobierno.

Pero, dado que las nomenclaturas de soja y cereales y sus principales derivados no fueron incluidos en los anexos del decreto divulgado hoy, y se suspendió para el lunes el registro de ventas al exterior, no se descartan nuevas modificaciones para esos cultivos que representan el grueso de los ingresos de divisas del exterior.

Eugenio Irazuegui, del área de Research de la corredora de granos Zeni, sostuvo que, de acuerdo con la información de la norma, el complejo sojero pasará del 24,7% actual a tributar un 30% y los cereales se irán al 12% desde el 6,7% que les correspondía.

Cuando el esquema arrancó, el 3 de septiembre de 2018, la soja y subproductos estaban alcanzadas por una alícuota de 28,5% y los cereales del 11%. El peso porcentual de las, retenciones en todos los casos se fue diluyendo por las fuertes devaluaciones del peso el año pasado y el actual.

Reforzar la caja

Así, tal como informó El Cronista en su edición del pasado 26 de noviembre, el gobierno de Fernández apeló a retenciones porcentuales para garantizar más ingresos fiscales en momentos de una "grave situación que atraviesan las finanzas públicas" como indica el texto del decreto.

Con ese cambio se buscaba y se busca ingresos extra por unos u$s 2000 millones.

Ante la inminencia del cambio de Gobierno, los productores y exportadores se apuraron a registrar ventas al exterior que al pasado 10 de diciembre (último dato disponible) sumaron 41 millones de toneladas entre soja, maíz y trigo de la nueva campaña.

De esta manera, si el clima seco no complica más a los cultivos, la campaña 2019/20 dejaría casi 120 millones de toneladas de los tres productos con lo que el nuevo esquema de retenciones impactará en 78,6 millones de toneladas valuadas en más de u$s 20.400 millones.

De acuerdo con las estimaciones de cosecha y con los valores Fob oficiales, quedan por comercializar 39,8 millones de toneladas de la soja nueva, por u$s 13700 millones; maíz por 31,9 millones de toneladas y u$s 5327 millones; y trigo por 6,9 millones y u$s 1414 millones.

Con nuevas alícuotas, si se vendiera toda la soja, el maíz y el trigo que queda representan un ingreso al Fisco por derechos de exportación de u$s 4920 millones. Con el esquema previo, eran u$s 3836 millones. Si como se estima, en los próximos días se producen más cambios esa diferencia de recaudación por retenciones puede superar los u$s 2000 millones.

Es que, como sigue analizando el Gobierno, con retenciones a la soja en 35%, el maíz en 15% y el trigo en 20%, los derechos de exportación representan más de u$s 5870 millones.

Las otras retenciones

En el Decreto 37, además, se establece -como informó este medio en su edición del pasado 2 de diciembre- el porcentaje de 9% para distintos productos.

Entre ellos figuran la carne vacuna, aviar y la pesca, así como para la leche en polvo, la harina de trigo, el maíz pisingallo, legumbres y el maní. El cambio hace que casi dupliquen las retenciones que pagan en la actualidad.

Otras economías regionales, como las frutas, verduras y hortalizas, que tributaban 3 pesos por dólar exportado quedaron en el mismo nivel, es decir en 5%.