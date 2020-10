Retenciones a la soja: ruralistas rechazan los anuncios y dicen que generarán el efecto contrario al buscado

Luego del anuncio que hizo ayer el Gobierno sobre distintas medidas que apuntan al agro para que liquide la cosecha e ingresen dólares que fortalezcan las reservas del Banco Central, desde las distintas entidades rurales salieron a criticar la iniciativa ya que aseguran que no sirve y que generará el efecto contrario al buscado.

El ministro de Economía Martín Guzmán anunció este jueves en compañía del gabinete económico y empresarios de distintos sectores, un paquete de medidas económicas enfocadas en el estímulo al campo, la industria, la minería e incentivos a los ahorristas.

Uno de los principales anuncios del funcionario tuvo que ver con la baja de retenciones a la soja de manera temporal y la segmentación de ese gravamen para pequeños productores, en vistas a conseguir que el sector agroexportador liquide la oleaginosa atesorada que, en base a estimaciones, equivale a unos u$s 10.000 millones.

“La medida no sirve y genera más distorsiones. Con esto no van a lograr el efecto que buscan, porque es un efecto mal buscado porque el origen de la falta de dólares no están en que el campo no liquida ni vende el problema está en la economía en general y es la falta de confianza", sostuvo el presidente de Sociedad Rural (SRA), Daniel Pelegrina, en diálogo este viernes con El Cronista.

"El productor se queda con su reserva de valor porque no hay confianza en la moneda, porque no confía en la economía, pretender con estos parches provocar una venta de granos no es el camino”, consideró.

“No vemos que estas medidas vayan a incentivar mayores ventas de los productores, esto trae más dudas y más distorsiones”, insistió.

Para Pelegrina, "esta no es una manera correcta de dar señales de futuro. Si bien tenemos un norte con más exportaciones y con más trtabajo, tenemos que partir de la base y no sobre transferencias de unos sectores hacia otros. En ese sentido también entendemos que son malas noticias", indicó.

Según consideró, "sólo se trata de parches porque no incentivan de fondo, es provisorio". Esto solo es una baja tributaria que se lo come la misma inestabilidad del sistema en poquito tiempo. No veo cuál es la ventaja".

Por otro lado cuestionó las formas del Gobierno y explicó no estuvieron presentes en el anuncio porque les mandaron la invitación a último momento y que era imposible poder estar presentes. "Nunca fuimos consultados y nos enteramos del anuncio por los medios de comunicación”.

Por otra parte, el presidente de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes planteó que "el productor en estos momentos en posesión de ellos tiene 18 millones de toneladas. La industria y los exportadores según las diferentes opiniones hay entre 8 y 13 millones de toneladas. El productor lo tiene para mantener su poder adquisitivo”.

En diálogo con radio Mitre, Chemes aseguró que “una baja del 3% como se está aplicando y en el término de 90 días, no genera confianza porque vuelven a demostrar una reinstalación de las retenciones hacia el productor”.

“No es solamente la baja de retenciones, falta un conjunto de medidas que generen confianza. El problema es que el productor no tiene confianza y al no tenerla se resguarda en la soja para mantener el poder adquisitivo”, describió el dirigente rural.

Además, Chemes reveló que “lo que hay que tener claro es que las expectativas que tiene el Gobierno ante el productor no van a ser como piensan. Seguramente va a haber más respuesta desde los exportadores”.

“No piensen que el productor va a tener una avalancha de ventas porque no hay condiciones para eso”, agregó el titular de la CRA.

Ante la pregunta de por qué la mesa de enlace no participó de los anuncios, Chemes afirmó que “no estuvimos presentes porque teníamos idea de que lo que se iba a anunciar era lo que se anunció y también se agravó porque de los cuatro presidentes de entidades tres vivimos en el interior, era imposible viajar”.

Por último, el referente rural explicó por qué se oponen a los diferenciales: “Nos oponemos al diferencial porque los productos terminados van a tener una reducción en el caso del aceite de soja del 6%, donde si bien después se vuelve a colocar un 3% de retenciones pero van a tener una eliminación definitiva del 3%. Esto significa que ese producto diferencial va a tener menor retenciones que el grano, en definitiva es un subsidio o una transferencia del sector productivo al sector industrial”.

A través de un comunicado de prensa, la mesa de enlace, que conforman desde 2008 SRA, CRA, Coninagro y Federación Agraria (FAA) se expresó de manera conjunta sobre las medidas anunciadas por los ministros Guzmán, Kulfas y Basterra:

En relación con nuestro sector son insuficientes y no abordan la problemática real de los productores agropecuarios.

En las dos reuniones que mantuvimos con el Dr. Alberto Fernández, tanto en su condición de candidato como de Presidente electo, sostuvo que su Gobierno no tomaría medidas que afectaran al campo sin consultar a la Comisión de Enlace. Este no ha sido el caso.

Una vez más reiteramos: los productores no somos los causantes de la dramática y persistente situación económica que atraviesa el país, y la falta de dólares es una consecuencia de las pésimas políticas de exportación que se han tomado, mirando solo la recaudación y desalentando el crecimiento de la producción exportable.

Todo lo expuesto hoy por los funcionarios son medidas aisladas, que asemejan parches, pero no definen pasos a seguir ni son políticas integrales. Parecieran sólo buscar resolver problemas fiscales serios, que como entidades conocemos, pero este no parece ser el camino adecuado. Consideramos que hay que pensar propuestas para producir dólares genuinos. Los anuncios no contemplan el crecimiento federal o armónico de las economías regionales para generar más empleo, crecimiento y financiamiento para mejorar la situación de los productores, más allá de lo que declamen los funcionarios.

Entre octubre y febrero, los productores liquidamos nuestro stock para hacer frente a todos los costos ante la ausencia de instrumentos de financiamiento alternativos. En este sentido, nunca hemos podido abordar la creación de herramientas crediticias adecuadas con el Gobierno.

Para ser claros: una baja circunstancial y temporal de unos puntos de retenciones no resuelven ninguna situación. De hecho, sólo beneficia a algunos actores, que en particular no somos los productores agropecuarios. En rigor, estos anuncios están orientados más bien a una transferencia de los productores a otros sectores de la economía.

Reiteramos que el problema es mucho más hondo, e interpela la confianza y los gestos cotidianos que el Gobierno tiene para con el campo en general, que alteran permanentemente las condiciones a partir de las cuales llevamos a cabo nuestras actividades. La imprevisibilidad y la incertidumbre no permiten que podamos pensar nuestras perspectivas a futuro. Por todo esto, creemos que los anuncios demuestran que los funcionarios desconocen la dinámica comercial y logística de la producción de granos. El verdadero objetivo de las medidas, la reimplantación del diferencial, ha quedado expuesto.