Respuesta de Moyano a Prat-Gay sobre paritarias: "No quieran meter miedo" con despidos

El jefe de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, advirtió hoy al Gobierno nacional que “no quiera meter miedo” con la posibilidad de despidos, ni que haya “aprietes” antes de la discusión paritaria con los gremios.

“Cuando comencemos a discutir, vamos a pedir lo que la inflación haya deteriorado el salario, y para eso no tiene que haber aprietes. Que no quieran meter miedo con eso porque no lo van a conseguir”, expresó el sindicalista.

En declaraciones a radio Del Plata, Moyano respondió así al ser consultado sobre los dichos del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, quien advirtió días atrás que “cada sindicato sabrá hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo”.

Moyano afirmó que las expresiones del funcionario son “una forma de pretender limitar” la discusión salarial, y recordó que durante la campaña electoral, uno de los mensajes del frente Cambiemos era la creación de empleos.

“Ahora quieren meter miedo diciendo que no va a haber puestos de trabajo. Hay una contradicción total en esto. Con nosotros esas expresiones ni nos asusta ni nada. Vamos a pedir el salario que corresponda, no vamos a permitir que se pierda el poder adquisitivo del salario”, aseveró.

Pese a que avaló el “sinceramiento de la economía” que, según dijo, significó la devaluación, Moyano le reclamó al Gobierno que sea “tan generoso con los trabajadores como lo fueron con el campo y con los empresarios”.

“A nosotros no nos van ni a extorsionar, ni a asustar con que se van a perder puestos de trabajo. En el transporte no tenemos ese problema”, agregó.

Fuente: Agencias